🤯🤯🤯 Что это было? Нереальный голевой пас Тони Крооса в матче с «Гранадой»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос оформил особенную голевую передачу в матче против «Гранады».

Немец получил мяч за пределами штрафной соперника и отправил мяч на 24-летнего игрока. Однако давайте рассмотрим эпизод повнимательнее.

Присмотритесь, как немец выполнил эту передачу.

Под другим углом. Движение ноги кажется настолько непредсказуемым, что можно предположить, будто это случайность.

Даже Диас отметил невероятный пас Крооса.