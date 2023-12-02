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🤯🤯🤯 Что это было? Нереальный голевой пас Тони Крооса в матче с «Гранадой»

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Полузащитник «Реала» Тони Кроос оформил особенную голевую передачу в матче против «Гранады».

Немец получил мяч за пределами штрафной соперника и отправил мяч на 24-летнего игрока. Однако давайте рассмотрим эпизод повнимательнее.

Присмотритесь, как немец выполнил эту передачу.

Под другим углом. Движение ноги кажется настолько непредсказуемым, что можно предположить, будто это случайность.

Даже Диас отметил невероятный пас Крооса.

6 комментариев
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Ответ Роман
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Ответ Роман
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Спасибо, нам 25 лет
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Прям кон ченые. Не иначе. Два с половиной десятка на одном уровне.
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Ну вообще коридорище по центру там огромный. Если из глаз Крооса смотреть. Навряд ли это войдет в классику от Тони. Было у него и поинтереснее. Но в любом случае молодец.
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Ответ Виктор Суворов
спорт.сру
юбиляры
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