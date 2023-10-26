Перес отказался от увековечивания своего имени в названии «Бернабеу». Но клуб нашел другой способ навсегда сохранить память о президенте

В прошлом году правление «Мадрида» вынесло на голосование вопрос о внесении имени Флорентино Переса в название стадиона «королевского клуба». Тогда президент ответил однозначно:

«Мы никогда не станем менять название «Сантьяго Бернабеу». Если захотите увековечить мое имя, я скажу, что назвать в мою честь [смеется]. «Сантьяго Бернабеу» – это бренд. Было бы абсурдно менять название. К тому же, я бы чувствовал себя не лучшим образом. Не настаивайте на этом, пожалуйста».

Похоже, правление «королевского клуба» все же нашло способ увековечить имя президента. 11 ноября состоится Генеральная ассамблея сосьос «Мадрида». По данным AS, на собрании будет поднят вопрос о включении имени Переса в название базы клуба в Вальдебебасе. Если правление согласится на это изменение, тренировочный комплекс станут называть Ciudad Real Madrid Florentino Pérez. Как пишет AS, инициативу поддерживают более тысячи сосьос. Вероятно, предложении о переименовании базы будет одобрено. Нам осталось дождаться 11 ноября.

Перес заслужил, верно?