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Перес отказался от увековечивания своего имени в названии «Бернабеу». Но клуб нашел другой способ навсегда сохранить память о президенте

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В прошлом году правление «Мадрида» вынесло на голосование вопрос о внесении имени Флорентино Переса в название стадиона «королевского клуба». Тогда президент ответил однозначно:

«Мы никогда не станем менять название «Сантьяго Бернабеу». Если захотите увековечить мое имя, я скажу, что назвать в мою честь [смеется]. «Сантьяго Бернабеу» – это бренд. Было бы абсурдно менять название. К тому же, я бы чувствовал себя не лучшим образом. Не настаивайте на этом, пожалуйста».

Похоже, правление «королевского клуба» все же нашло способ увековечить имя президента. 11 ноября состоится Генеральная ассамблея сосьос «Мадрида». По данным AS, на собрании будет поднят вопрос о включении имени Переса в название базы клуба в Вальдебебасе. Если правление согласится на это изменение, тренировочный комплекс станут называть Ciudad Real Madrid Florentino Pérez. Как пишет AS, инициативу поддерживают более тысячи сосьос. Вероятно, предложении о переименовании базы будет одобрено. Нам осталось дождаться 11 ноября.

Перес заслужил, верно?

9 комментариев

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corazón blanco
Про Сантьяго Бернабеу все верно сказал дядюшка Фло. Но и сам он достойный преемник дона Бернабеу, великий президент. Конечно он как и любой другой допускал ряд ошибок, но позитива городок больше. Сколько трофеев при нем завоевано, обновил легендарный Сантьяго Бернабеу. Великий и ч рад, что базу назовут в его честь- заслуженно.
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Srzhya
Ответ corazón blanco
Про Сантьяго Бернабеу все верно сказал дядюшка Фло. Но и сам он достойный преемник дона Бернабеу, великий президент. Конечно он как и любой другой допускал ряд ошибок, но позитива городок больше. Сколько трофеев при нем завоевано, обновил легендарный Сантьяго Бернабеу. Великий и ч рад, что базу назовут в его честь- заслуженно.
Кроме побед в лч, еще и гениально провел смену поколений. Нужно отдать дань уважения, особенно глядя на нынешних президентов других клубов.
+15
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Роман
Перес грамотный президент. Один из лучших, если не лучший.
+7
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Кентуки
Однозначно заслужено! И всем известный успешный, авторитетный президент!
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Alisher Buranov
Имеет право, это он проделал тропу последних победных трофеев. Это он скупал звёзд, и не давал им зазвездится в команде а играть на команду. Респект такому президенту. 👍👍👍
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Real_v_dushe
Надо попросить мэрию Мадрида переименоаать площадь перед Бернабеу в честь нашего великого Переса - это бвло бы красиао.
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Gon3a1e5@mail.ru
Они же вроде хотели трибуны назвать в честь легенд клуба. Центральная точно может называться перез трибуна
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Никита Бурцев
Фло чуть не продал уже один раз название Арабам, так что с высказываниями про бренд и смену названий надо быть аккуратнее
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GloryReal
Чем думают эти члены правления? Сантьяго Бернабеу это святая святых, храм Реал Мадрида. Спасибо Пересу за его разумность. А вот название центральной трибуны на Сантьяго Бернабеу можно назвать его именем: Don Florentino Perez Stand. И тренировочную базу можно назвать его именем. Он заслужил это.
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