«Реал» уже подготовли номер для Эндрика. Он приедет сразу после 18-летия
Еще в декабре 2022 года «Реал» подписал Эндрика за 35 млн евро. Прошел почти год, но бразилец по-прежнему выступает за «Палмейрас».
Когда же он приедет на «Бернабеу?
Ожидается, что Эндрик прибудет в Испанию на следующий день после 18-летия, а это произойдет 21 июля. Присоединиться к команде раньше он просто не имеет права.
И, согласно свежему сообщению испанского AS, бразильский вундеркинд унаследует легендарный номер 9, который остается вакантным после отъезда Карима Бензема.
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