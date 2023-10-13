«Реал» уже подготовли номер для Эндрика. Он приедет сразу после 18-летия

Еще в декабре 2022 года «Реал» подписал Эндрика за 35 млн евро. Прошел почти год, но бразилец по-прежнему выступает за «Палмейрас».

Когда же он приедет на «Бернабеу?

Ожидается, что Эндрик прибудет в Испанию на следующий день после 18-летия, а это произойдет 21 июля. Присоединиться к команде раньше он просто не имеет права.

И, согласно свежему сообщению испанского AS, бразильский вундеркинд унаследует легендарный номер 9, который остается вакантным после отъезда Карима Бензема.