«Ты никогда больше не будешь играть за «Реал Мадрид»: Фабио Капелло жестоко прервал карьеру Дэвида Бекхэма в Испании

Дэвид Бекхэм в своем документальном фильме для Netflix поделился, что именно сказал ему Фабио Капелло перед тем, как его временно исключили из «Реала» в 2007 году.

Легенда сборной Англии присоединился к «сливочным» в 2003 году и провел четыре года на «Сантьяго Бернабеу».

Дэвида исключили из основной команды во время его последнего сезона в Испании после подписания предварительного соглашения с «Лос-Анджелес Гэлакси».

«В тот момент мне даже не приходило в голову переехать в Америку, хотя я очень любил Америку. Я играл за «Реал Мадрид». И я не собирался уходить. Но в понедельник утром Капелло вызвал меня в свой офис и сказал: «Я слышал, что ты общаешься с другими клубами. Ты никогда больше не будешь играть за «Реал Мадрид», - рассказывает Бекхэм.

«И тогда я подумал: «что-что?».

«Он сказал: «Ты больше не будешь играть за мою команду».

«Конечно, в тот момент я был очень расстроен. Потом тренер подошел и сказал: «Дэвид, ты иди туда», и заставил меня тренироваться отдельно от команды».

«Я помню, как сидел в ложе со своей семьей и смотрел игры, и никогда раньше не испытывал ничего подобного. Несмотря на то, что у них был период неудачных матчей, я не смог попасть в команду».

Несмотря на первоначальное заявление Капелло о том, что он никогда больше не будет играть за «Реал Мадрид», Бекхэм вернулся в основной состав всего месяц спустя.

Звезда сборной Англии помог испанским гигантам завоевать титул Ла Лиги после победы над «Мальоркой» со счетом 3:1 в последний день сезона.

Руководители «Реала» пытались убедить его остаться еще на два года, но Бекхэм настоял на переходе в «Лос-Анджелес Гэлакси» в июле 2007 года.