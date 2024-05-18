«Локо» интересен вингер «Актобе» и сборной Казахстана Самородов. У него 4+2 в 7 матчах в этом сезоне
«Локомотиву» интересен футболист сборной Казахстана.
Московский клуб рассматривает возможность подписания вингера «Актобе» Максима Самородова, сообщает Vesti.kz.
Железнодорожники связывались с тренерским штабом казахстанского клуба, а также просматривали Самородова в матчах чемпионата.
В текущем сезоне чемпионата Казахстана 21-летний футболист провел 7 матчей, отличившись 4 голами и 2 ассистами.
На его счету также 15 матчей и 2 мяча в составе национальной сборной. Подробную статистику игрока можно найти здесь.