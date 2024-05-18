«Локо» интересен вингер «Актобе» и сборной Казахстана Самородов. У него 4+2 в 7 матчах в этом сезоне

«Локомотиву» интересен футболист сборной Казахстана.

Московский клуб рассматривает возможность подписания вингера « » , сообщает Vesti.kz.

Железнодорожники связывались с тренерским штабом казахстанского клуба, а также просматривали Самородова в матчах чемпионата.

В текущем сезоне чемпионата Казахстана 21-летний футболист провел 7 матчей, отличившись 4 голами и 2 ассистами.

На его счету также 15 матчей и 2 мяча в составе национальной сборной. Подробную статистику игрока можно найти здесь.