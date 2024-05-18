«Локо» интересен вингер «Актобе» и сборной Казахстана Самородов. У него 4+2 в 7 матчах в этом сезоне

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы сборная Казахстана по футболу высшая лига Казахстан Актобе Максим Самородов Sports – Казахстан Футбол

«Локомотиву» интересен футболист сборной Казахстана.

Московский клуб рассматривает возможность подписания вингера «Актобе» Максима Самородова, сообщает Vesti.kz.

Железнодорожники связывались с тренерским штабом казахстанского клуба, а также просматривали Самородова в матчах чемпионата.

В текущем сезоне чемпионата Казахстана 21-летний футболист провел 7 матчей, отличившись 4 голами и 2 ассистами.

На его счету также 15 матчей и 2 мяча в составе национальной сборной. Подробную статистику игрока можно найти здесь

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Прочитал Смородск.. чуть не упал 💥
+14
-2
+12
Ответ Дядя ТУРА
Надо брать. Молодой перспективный. Такие нам нужны, как раз все у Галактионова деградируют
Кто сдеградировал? Глушенков, который чуть ли нет топ 1 в мире о голевым? Сильянов или Морозов, которых в сборную вызвали и которые показывают достойный футбол? Или вы про Дзюбу писали?
+9
-1
+8
Ответ Никита Леонтьев
Кто сдеградировал? Глушенков, который чуть ли нет топ 1 в мире о голевым? Сильянов или Морозов, которых в сборную вызвали и которые показывают достойный футбол? Или вы про Дзюбу писали?
Где Пиняев? Рифат? Карпускас играет хуже чем до Галактионова, митай, Сарвели зачем брал вообще и тд
+4
0
+4
Ответ ractorosan527@gmail.com
встаньте в место Галактионова посмотрим может вы выиграете чемпионат в следующем сезоне?
Давай. Организуешь?
+2
0
+2
Ответ ractorosan527@gmail.com
встаньте в место Галактионова посмотрим может вы выиграете чемпионат в следующем сезоне?
Сможете назначить?
+2
0
+2
при всем уважении к Максиму, он не уровень Локо
0
0
0
Ответ Дядя ТУРА
Надо брать. Молодой перспективный. Такие нам нужны, как раз все у Галактионова деградируют
встаньте в место Галактионова посмотрим может вы выиграете чемпионат в следующем сезоне?
+3
-3
0
Ответ ractorosan527@gmail.com
тип а ты стоишь того что бы за тебя ручаться ???
Так, а зачем ты мне пишешь тогда Вася? Не можешь иди гуляй
0
0
0
Ответ Никита Леонтьев
Кто сдеградировал? Глушенков, который чуть ли нет топ 1 в мире о голевым? Сильянов или Морозов, которых в сборную вызвали и которые показывают достойный футбол? Или вы про Дзюбу писали?
В мире?)
0
0
0
Ответ ractorosan527@gmail.com
Рифат вообще может ути из клуба так же и миранчук чё им ж.пу рвать ?
У Рифата и Антона контракты заканчиваются. Им надо *опу рвать в первую очередь
0
0
0
Ответ Дядя ТУРА
Так, а зачем ты мне пишешь тогда Вася? Не можешь иди гуляй
я смотрю ты вообще не видишь игры нам только усилиться защитниками и только а по пиняеву еще очень зеленый и еще я не Вася
0
0
0
Ответ s_kapa
У Рифата и Антона контракты заканчиваются. Им надо *опу рвать в первую очередь
да но значит не хотят
0
0
0
Ответ ractorosan527@gmail.com
вот и я считаю хороший тренер у нас но есть люди что не понимают его
У Вас возможно, жаль у Локо Галактионов.
0
0
0
Ответ s_kapa
У Рифата и Антона контракты заканчиваются. Им надо *опу рвать в первую очередь
значит не хотят рвать
0
0
0
Ответ ltkmaby
У Вас возможно, жаль у Локо Галактионов.
да и он хороший тренер как по мне
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий