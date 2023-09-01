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«Один из лучших в мире». Теннисист Карлос Алькарас высказался о новичке «Мадрида»

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Известно, что один из лучших теннисистов современности Карлос Алькарас – болельщик мадридского «Реала», о чем он еще раз напомнил во время интервью на Открытом чемпионате США.

Журналисты попросили Алькараса поделиться мнением о новичках «Мадрида», и это вопрос не застал Карлоса врасплох.

«Я очень рад видеть, как Джуд Беллингем играет за «Реал Мадрид». Это очень талантливый футболист, один из лучших в мире. Я уверен, что на этой позиции Джуд станет лучшим. Очень рад, что он в команде».

Теннисист рассказал, что ему довелось пообщаться с Беллингемом.

«Он отличный парень!», - добавил Карлос.

2 комментария

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Gon3a1e5@mail.ru
Что джуд что карлитос просто молодцы. Ждем финал ноле Карлос на юс опен
+1
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+1
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gon3a1e5@mail.ru
Что джуд что карлитос просто молодцы. Ждем финал ноле Карлос на юс опен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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