Известно, что один из лучших теннисистов современности Карлос Алькарас – болельщик мадридского «Реала», о чем он еще раз напомнил во время интервью на Открытом чемпионате США.

Журналисты попросили Алькараса поделиться мнением о новичках «Мадрида», и это вопрос не застал Карлоса врасплох.

«Я очень рад видеть, как Джуд Беллингем играет за «Реал Мадрид». Это очень талантливый футболист, один из лучших в мире. Я уверен, что на этой позиции Джуд станет лучшим. Очень рад, что он в команде».

Теннисист рассказал, что ему довелось пообщаться с Беллингемом.

«Он отличный парень!», - добавил Карлос.