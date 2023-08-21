Болельщики обратили внимание на забавный эпизод в матче «Альмерии» и «Реала».

На 75-й минуте Анчелотти хотел заменить Беллингема, который начал игру в стартовом составе. Англичанина такое решение тренера не впечатлило.

Джуд жестами попросил наставника, дать ему поиграть еще пять мину.

Карло согласился с новичком. Тренер жестом показал Беллингему, что даст ему еще немного игрового времени.

Через пять минут Джуд все же был заменен: вместо англичанина на поле вышел Хоселу.

Беллингему сполна хватило игрового времени. Он успел оформить дубль, а в качестве вишенки на торте добавил к своим голам ассист. «Реал» обыграл «Альмерию» со счетом 3:1. После двух матчей «королевский клуб» возглавил турнирную таблицу Ла Лиги.

Что за игрок!