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«Реал» - единственная команда Ла Лиги, которая запретит камеры у себя в раздевалке: клуб лишится солидной суммы денег😱

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Волевое решение Флорентино Переса.

«Реал Мадрид» собирается бойкотировать новую «фишку» Ла Лиги, разрешающую присутствие камеры в раздевалке.

Мадридский клуб - единственный, кто выступил против нововведения, и, следовательно, лишится выплаты в размере 13 миллионов евро.

Ожидается, что с 1-го тура нового сезона зрители смогут наблюдать, что происходит в раздевалках в перерывах матчей Ла Лиги.

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