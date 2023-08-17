Волевое решение Флорентино Переса.

«Реал Мадрид» собирается бойкотировать новую «фишку» Ла Лиги, разрешающую присутствие камеры в раздевалке.

Мадридский клуб - единственный, кто выступил против нововведения, и, следовательно, лишится выплаты в размере 13 миллионов евро.

Ожидается, что с 1-го тура нового сезона зрители смогут наблюдать, что происходит в раздевалках в перерывах матчей Ла Лиги.