Недавно УЕФА обнародовал долгожданный список топ-10 десяти игроков Европы за прошлый сезон.

Удивительно, но звезда «Реала» Винисиус в него не попал. Однако его статистика доказывает, в УЕФА допустили ошибку.

Сравним его цифры с цифрами игроков, выбранных Европейским футбольным союзом.

Эрлинг Холанд

Норвежская машина по забиванию голов, вне всяких сомнений, является одним из лучших игроков прошлого сезона. В его активе 61 гол (52Г+9П) в 53 матчах за «Манчестер Сити». Он помог своей команде дойти до финала Лиги чемпионов и взять долгожданный трофей.

В главном европейском турнире у Холанда 13 голов (12+1).

Кевин Де Бюйне

Как и Холанд, Кевин был одним из ключевых игроков команды Хосепа Гвардиолы в прошлом победном сезоне.

Бельгиец отметился 41 мячом (10+31) в 49 матчах. В Лиге чемпионов у него 9 мячей (2+7).

Лионель Месси

Аргентинец оставил Европу и перебрался в МЛС с багажом в 41 гол (21+20) в 47 матчах за прошлый сезон, но только 8 его мячей (4+4) были забиты в Лиге чемпионов.

Кроме того, его бывшая команда «ПСЖ» смогла добраться только до 1/8 финала турнира.

Винисиус

Бразилец провел отличный сезон в «Мадриде», сделав вклад в размере 44 мячей (23+21) в игру команды.

12 голов (7+5) были забиты благодаря Вини в Лиге чемпионов, «сливочные» не без его помощи дошли до полуфинала турнира, где уступили будущему победителю – «Ман Сити».

Критерии попадания в тройку лидеров могут быть предметом споров, но отсутствие Винисиуса в первой десятке кажется абсурдом, согласны?