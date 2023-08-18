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Статистика Винисиуса доказывает, что он заслужил место среди трех лучших игроков по версии УЕФА

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Недавно УЕФА обнародовал долгожданный список топ-10 десяти игроков Европы за прошлый сезон.

Удивительно, но звезда «Реала» Винисиус в него не попал. Однако его статистика доказывает, в УЕФА допустили ошибку.

Сравним его цифры с цифрами игроков, выбранных Европейским футбольным союзом.

Эрлинг Холанд

Норвежская машина по забиванию голов, вне всяких сомнений, является одним из лучших игроков прошлого сезона. В его активе 61 гол (52Г+9П) в 53 матчах за «Манчестер Сити». Он помог своей команде дойти до финала Лиги чемпионов и взять долгожданный трофей.

В главном европейском турнире у Холанда 13 голов (12+1).

Кевин Де Бюйне

Как и Холанд, Кевин был одним из ключевых игроков команды Хосепа Гвардиолы в прошлом победном сезоне.

Бельгиец отметился 41 мячом (10+31) в 49 матчах. В Лиге чемпионов у него 9 мячей (2+7).

Лионель Месси

Аргентинец оставил Европу и перебрался в МЛС с багажом в 41 гол (21+20) в 47 матчах за прошлый сезон, но только 8 его мячей (4+4) были забиты в Лиге чемпионов.

Кроме того, его бывшая команда «ПСЖ» смогла добраться только до 1/8 финала турнира.

Винисиус

Бразилец провел отличный сезон в «Мадриде», сделав вклад в размере 44 мячей (23+21) в игру команды.

12 голов (7+5) были забиты благодаря Вини в Лиге чемпионов, «сливочные» не без его помощи дошли до полуфинала турнира, где уступили будущему победителю – «Ман Сити».

Критерии попадания в тройку лидеров могут быть предметом споров, но отсутствие Винисиуса в первой десятке кажется абсурдом, согласны?

5 комментариев

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VERBLYUD
На официальном сайте УЕФА четко написано, что достижения за сборную тоже учитывают. А вы считайте только клуб. У Месси 41 очко в 41 матче за клуб и 63 очка в 54 матчах за клуб+сборную. Какие достижения у Винисиуса, Холанда и Кевина в сборной?
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VERBLYUD
Ответ JealousOne
Что там делает Месси? ЧМ же это не уефа и не клубный футбол, а в Лиге 1 его превосходит Мбаппе, который занял аж 6 место. Ну это бред полнейший, Винисиус заслужил быть в топ 3, а он не попал даже в топ-11. Но вот Модрич, который провел не лучший свой сезон со слабой статой, попал в десятку. Ну и бред, Чеферин антимадридист
Во-первых, сборные тут тоже учитывают, можешь посмотреть на сайте УЕФА. Во-вторых, кто тебе сказал, что Мбаппе был лучше Месси в лиге 1?
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VERBLYUD
Между прочим, Месси единственный игрок в сезоне, у которого 20+ голов и 20+ ассистов за клуб. У Винисиуса нету 20+ ассистов, не нужно смотреть левую статистику на трансфермаркте.
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JealousOne
Ответ VERBLYUD
Во-первых, сборные тут тоже учитывают, можешь посмотреть на сайте УЕФА. Во-вторых, кто тебе сказал, что Мбаппе был лучше Месси в лиге 1?
Месси голевых действий в лиге 1 - 32
Мбаппе голевых действий в лиге 1 - 35
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