18 комментариев

У новичка «Барсы» было больше всего шансов.

УЕФА обнародовала имена трех финалистов премии «Игрок сезона 22/23». Претендентами на награду стали два обладателя требла в составе «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне и Эрлинг Холанд, а компанию им составил Лионель Месси. Победителя объявят в последний день лета, 31 августа, на церемонии в Монако.

Дополнительно на официальном сайте появился весь топ-10 игроков, которые набрали наибольшее количество голосов от жюри. Вот какие футболисты заняли места с 4-го по 10-е:

4. Илкай Гюндоган (Германия, «Манчестер Сити»/«Барселона» в новом сезоне) — 129 очков;

5. Родри (Испания, «Манчестер Сити») — 110 очков;

6. Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ») — 82 очка;

7. Лука Модрич (Хорватия, «Реал») — 33 очка;

8. Марцело Брозович (Хорватия, «Интер»/«Аль-Наср» в новом сезоне) — 20 очков;

9. Деклан Райс (Англия, «Вест Хэм»/«Арсенал» в новом сезоне) — 14 очков;

10. Алексис Мак Аллистер (Аргентина, «Брайтон»/«Ливерпуль» в новом сезоне) — 12 очков.

Пожалуй, также стоит пояснить, как проходило голосование, и какие факторы учитывались при выборе кандидатов.

Первоначальный шорт-лист был собран технической исследовательской группой УЕФА на основе их результатов в сезоне 2022/23 как в составе клубов, так и сборных.

Тройка лучших определялась с помощью голосования жюри, в которое вошли тренеры клубов, выступавших на групповых этапах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в прошлом сезоне, а также тренеры мужских сборных-членов УЕФА. Также право голоса было у группы журналистов, отобранных организацией European Sports Media.

Тренеров и журналистов просили выбрать трех лучших игроков из списка, присвоив им пять, три или одно очко. Окончательный результат основывался на сумме голосов. Чтобы избежать фаворитизма, тренерам было запрещено голосовать за игроков своей команды.

А вы так представляли десятку лучших игроков прошлого сезона?