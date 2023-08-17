18 комментариев

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УЕФА объявила трех претендентов на премию лучшего игрока сезона. А кто был очень близок, но не попал в топ-3?

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Лука Модрич Лука Модрич
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Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Футбол Футбол

У новичка «Барсы» было больше всего шансов.

УЕФА обнародовала имена трех финалистов премии «Игрок сезона 22/23». Претендентами на награду стали два обладателя требла в составе «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне и Эрлинг Холанд, а компанию им составил Лионель Месси. Победителя объявят в последний день лета, 31 августа, на церемонии в Монако.

Дополнительно на официальном сайте появился весь топ-10 игроков, которые набрали наибольшее количество голосов от жюри. Вот какие футболисты заняли места с 4-го по 10-е:

4. Илкай Гюндоган (Германия, «Манчестер Сити»/«Барселона» в новом сезоне) — 129 очков;

5. Родри (Испания, «Манчестер Сити») — 110 очков;

6. Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ») — 82 очка;

7. Лука Модрич (Хорватия, «Реал») — 33 очка;

8. Марцело Брозович (Хорватия, «Интер»/«Аль-Наср» в новом сезоне) — 20 очков;

9. Деклан Райс (Англия, «Вест Хэм»/«Арсенал» в новом сезоне) — 14 очков;

10. Алексис Мак Аллистер (Аргентина, «Брайтон»/«Ливерпуль» в новом сезоне) — 12 очков.

Пожалуй, также стоит пояснить, как проходило голосование, и какие факторы учитывались при выборе кандидатов.

Первоначальный шорт-лист был собран технической исследовательской группой УЕФА на основе их результатов в сезоне 2022/23 как в составе клубов, так и сборных.

Тройка лучших определялась с помощью голосования жюри, в которое вошли тренеры клубов, выступавших на групповых этапах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в прошлом сезоне, а также тренеры мужских сборных-членов УЕФА. Также право голоса было у группы журналистов, отобранных организацией European Sports Media.

Тренеров и журналистов просили выбрать трех лучших игроков из списка, присвоив им пять, три или одно очко. Окончательный результат основывался на сумме голосов. Чтобы избежать фаворитизма, тренерам было запрещено голосовать за игроков своей команды.

А вы так представляли десятку лучших игроков прошлого сезона?

18 комментариев

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Андрей Томилов
Ответ Waititi
а где Кейн ?
в Баварии))
+14
-1
+13
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Maksim1302
Ответ alim_liver_kz
Какое то чувство что Месси попадает в эти списки по умолчанию.
Взял ЧМ, а так да, по умолчанию
+13
-2
+11
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messi_leo
Ответ alim_liver_kz
Какое то чувство что Месси попадает в эти списки по умолчанию.
Ну да, подумаешь, что был ключевым игроком на ЧМ, вытащил команду на группу и из группы, помог взять титул в плейофф, лучший игрок ЧМ. Но это мусор, конечно...
+6
-1
+5
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Waititi
Ответ Андрей Томилов
в Баварии))
это понятно, в списке почему нет, в дохлом Тоттенхем тип под 30 голов напихал + асисты.
+4
0
+4
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Achilles 21
Ответ Pavle Cheishvili
А где Хвича Кварацхеля лучший игрок серия А. сомнительный список.
сомнительно что ему дали лучшего игрока серии -а
+3
0
+3
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Шем
Как болельщик Реала считаю, что Модрич провёл слабый сезон
+2
0
+2
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Achilles 21
дадут кому то из мс, а золотой мяч месси и все в шоколаде,проходили такое уже в 2011 там лучшего игрока от уефа дали иньеста ,а золотой мяч месси
+2
0
+2
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Andrey Ibragimov
Ответ Maksim1302
Взял ЧМ, а так да, по умолчанию
ЧМ это ФИФА, что Месси взял в УЕФА? Чемпионат Франции?
+3
-2
+1
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Waititi
а где Кейн ?
+1
-1
0
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ak-tank
Так а чего очки 3 трёх финалистов не указали?
0
0
0
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Rachid
Де Брюйне, Гюндоган, Холланд - тройка на приз УЕФА
Месси дадут ЗМ
0
0
0
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Хазяин
кто такой Алексис Макалистер?
0
0
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messi_leo
Ответ Waititi
это понятно, в списке почему нет, в дохлом Тоттенхем тип под 30 голов напихал + асисты.
ЗБ уже была
0
0
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Maksim1302
Ответ Andrey Ibragimov
ЧМ это ФИФА, что Месси взял в УЕФА? Чемпионат Франции?
Прочесть полностью пост не пытался? На основании результатов игр к командах и сборных.
Не благодари
+1
-1
0
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-DieselPower-
Ответ Achilles 21
дадут кому то из мс, а золотой мяч месси и все в шоколаде,проходили такое уже в 2011 там лучшего игрока от уефа дали иньеста ,а золотой мяч месси
Иньеста получил в 2012, а в 2011 как раз таки получил Лео
0
0
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Achilles 21
Ответ -DieselPower-
Иньеста получил в 2012, а в 2011 как раз таки получил Лео
подзабыл год, но суть правильная:)
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