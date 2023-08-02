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Стало известно, сколько «Мадрид» заработал за тур по США. Может хватит на несколько зарплат

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Любимая предсезонная точка на карте многих европейских клубов.

Мадридский «Реал» провел в США четыре предсезонных матча и уже вернулся в Испанию. За участие в турне чемпионов клуб получит чуть более 15 млн евро.

По данным AS, «королевский клуб» стал командой, которая заработала за предсезонку наибольшую сумму.

Ранее «Реал» заключил сделку с американской компанией Sixth Street, по которой он заработает 360 млн евро в обмен на 30% объема мерчендайзинга на «Сантьяго Бернабеу» в ближайшие 30 лет.

Во время предсезонных игр команда Анчелотти не впечатлила болельщиков. Первые два матча против «Милана» и «Юнайтед» были выиграны, а затем последовали два поражения − в класико против «Барсы» (0:3) и в игре против «Ювентуса» (1:3).

4 комментария

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Быстрее бы начался сезон..соскучились уже)
+4
-1
+3
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Ответ ZA.RMA
Быстрее бы начался сезон..соскучились уже)
да 👍
как забивает вини
и как пасует кросс 🥲
+2
-1
+1
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Ответ Bull Bull
да 👍 как забивает вини и как пасует кросс 🥲
придет Мбаппе и будет продан.
+1
0
+1
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… ближайшие 30 лет……….всем здоровья и долгой жизни…
+1
-1
0
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