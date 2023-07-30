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Беллингем впервые поучаствовал в класико, и, кажется, он был не готов к такому накалу страстей. Видео с растерянным Джудом завирусилось в сети

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Джуд Беллингем впервые узнал, что такое быть игроком «Реала» во время класико, и, кажется, он не был готов к такому накалу страстей.

«Барса» обыграла мадридскую команду со счетом 3:0 в товарищеском матче на стадионе AT&T в Техасе. Джуд вышел в стартовом составе, выступая в атаке вместе с Винисиусом и Родриго, но забить в ворота каталонцев им не удалось.

Беллингему, который является одной из главных звезд своего поколения, не привыкать к давлению и агрессии соперников, но класико определенно стало для него новым опытом.

Субботняя встреча в Штатах официально была товарищеской, но всем известно, что ни одна встреча между двумя главными испанскими соперниками не бывает таковой. И эта игра не была исключением. Незадолго до перерыва игроки обеих команд устроили потасовку после грубого подката Френки де Йонга под Эдера Милитао.

Беллингем оказался в самом эпицентре конфликта, и, как заметили фанаты, он выглядел совершенно сбитым с толку.

💬 «Извините, но я не могу перестать смеяться, он выглядит таким растерянным».

💬 «Джуд такой: «Какого черта тут происходит, это должен был быть товарищеский матч».

💬 «Они просто еще не научили его испанским ругательствам».

Теперь англичанин точно понимает, как высок накал страстей во время класико, и у него есть несколько месяцев на подготовку перед новой встречей с главными соперниками мадридцев.

11 комментариев

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Геннадий Чеботарев
а разве он один был не растерян? команда не понимала как им играть и что делать. да и сам анчелоти не особо источал уверенность и понимание момента!! он аж перешёл на 4-3-3 от понимания ,что происходит и что надо сделать,что бы выправить ситуацию)))
+5
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+5
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Тарас Бульба
Ответ Mustang Shelby
в классико самый лучший тренер это зизу
А Маур ?
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Машина Мощная
отличный трансфер)
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Mustang Shelby
Ответ Геннадий Чеботарев
а разве он один был не растерян? команда не понимала как им играть и что делать. да и сам анчелоти не особо источал уверенность и понимание момента!! он аж перешёл на 4-3-3 от понимания ,что происходит и что надо сделать,что бы выправить ситуацию)))
в классико самый лучший тренер это зизу
+2
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Mustang Shelby
Ответ Тарас Бульба
А Маур ?
по статистике зизу намного лучше его
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Машина Мощная
Ответ Тарас Бульба
А Маур ?
В 2009 году «Барселона» произвела революцию в мировом футболе под руководством Пепа Гвардиолы. Они выиграли «Требл», а своей блестящей игрой изменили футбол. В 2010 году они снова были хороши, но не смогли взять ЛЧ из-за невероятного миланского «Интера» во главе с Жозе Моуринью, который в том сезоне выиграл свой «Требл». Это дало ему работу в «Реале» с четкой задачей — сбить «Барселону» с ее позиций.

Для этого ему предоставили самый дорогой состав за все время. Криштиану Роналду был самым дорогим игроком в мире. За ним следовал Кака. Карим Бензема, Хаби Алонсо, Рауль Альбиоль — все были куплены за большие деньги. А еще были Месут Озил, Анхель Ди Мария и Пепе. Команда состояла из талантов мирового уровня, собранных с одной целью — остановить «Барсу».

В преддверии того Класико титульная гонка была захватывающей. Оба соперника были безупречны и безжалостны по отношению ко всем. Это было самое большое Эль-Класико за последние годы и первое из пяти в том сезоне. И ожидания от схватки титанов были высоки.

Но в итоге «Барселона» просто убила «Реал». Моуринью беспомощно наблюдал, как самая дорогая команда в истории футбола, была просто разорвана на части командой, состоящей преимущественно из выпускников Ла Масии.

Итоговый счет — 5:0. Столь убедительная победа подтвердила позицию «Барселоны» как величайшей команды в мире (и одной из лучших в истории), а Моуринью сделало тренером с худшим дебютом в Эль-Класико.
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Константин Юрьевич
Ответ Mustang Shelby
в классико самый лучший тренер это зизу
самый лучший тренер в классико это гвардиола и луис энрике. зизу спить в стрронке. даже валверды не вытягивал.
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Mirazhik
Ответ Mustang Shelby
по статистике зизу намного лучше его
Ты не сравнивай составы и игру Барсы при ЗиЗу и при Моуринью. Португалец научил своих ребят играть на равных и обыгрывать лучшую команду в истории.
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Mustang Shelby
Ответ Константин Юрьевич
самый лучший тренер в классико это гвардиола и луис энрике. зизу спить в стрронке. даже валверды не вытягивал.
ну если ты историю берёшь то самый лучший это муноьос
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Mustang Shelby
Ответ Mirazhik
Ты не сравнивай составы и игру Барсы при ЗиЗу и при Моуринью. Португалец научил своих ребят играть на равных и обыгрывать лучшую команду в истории.
разговоров нет насчёт моур, но зизу тоже тренировал игроков, 3 лч подряд, и в классико он много раз побеждал чем моур
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Mirazhik
Ответ Машина Мощная
В 2009 году «Барселона» произвела революцию в мировом футболе под руководством Пепа Гвардиолы. Они выиграли «Требл», а своей блестящей игрой изменили футбол. В 2010 году они снова были хороши, но не смогли взять ЛЧ из-за невероятного миланского «Интера» во главе с Жозе Моуринью, который в том сезоне выиграл свой «Требл». Это дало ему работу в «Реале» с четкой задачей — сбить «Барселону» с ее позиций. Для этого ему предоставили самый дорогой состав за все время. Криштиану Роналду был самым дорогим игроком в мире. За ним следовал Кака. Карим Бензема, Хаби Алонсо, Рауль Альбиоль — все были куплены за большие деньги. А еще были Месут Озил, Анхель Ди Мария и Пепе. Команда состояла из талантов мирового уровня, собранных с одной целью — остановить «Барсу». В преддверии того Класико титульная гонка была захватывающей. Оба соперника были безупречны и безжалостны по отношению ко всем. Это было самое большое Эль-Класико за последние годы и первое из пяти в том сезоне. И ожидания от схватки титанов были высоки. Но в итоге «Барселона» просто убила «Реал». Моуринью беспомощно наблюдал, как самая дорогая команда в истории футбола, была просто разорвана на части командой, состоящей преимущественно из выпускников Ла Масии. Итоговый счет — 5:0. Столь убедительная победа подтвердила позицию «Барселоны» как величайшей команды в мире (и одной из лучших в истории), а Моуринью сделало тренером с худшим дебютом в Эль-Класико.
Это было его первое КЛАССИКО. Уже в конце этого же сезона Реал превзошёл Барсу на Месталье и взял первый за 10 лет Кубок Короля.
Следующий сезон (2-ой для Моура по счету) - время Реала. Чемпионство + по игре абсолютно сильнейшая команда планеты. На втором месте Барса. Все остальные - на световые годы отстали.

Тот матч о котором ты говоришь случился в самом начале работы португальца в Мадриде.

На третий сезон противостояния, Пеп сбежал в Нью-Йорк.

К приходу Моура у Мадрида были звёзды, но не было команды. И это были далеко не лучшие игроки планеты, как ты говоришь.
Рикарду Кака - вечная травма / отсутсвие формы. Рон ещё искал свою игру в Реале. ДиМария был только куплен из Бенфики по личной просьбе Жозе и при всей своей гениальности ещё не был человеком, который делает разницу. Озил и вовсе никогда реальным топом не был.. просто бегунок - распасовщик.

У Барсы же была команда-бриллиант с праймовыми Месси, Иниестой, Вильей, Хави, Алвесом и Гвардиолой.

Так что не пиши больше глупостей….
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