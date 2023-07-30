11 комментариев

Джуд Беллингем впервые узнал, что такое быть игроком «Реала» во время класико, и, кажется, он не был готов к такому накалу страстей.

«Барса» обыграла мадридскую команду со счетом 3:0 в товарищеском матче на стадионе AT&T в Техасе. Джуд вышел в стартовом составе, выступая в атаке вместе с Винисиусом и Родриго, но забить в ворота каталонцев им не удалось.

Беллингему, который является одной из главных звезд своего поколения, не привыкать к давлению и агрессии соперников, но класико определенно стало для него новым опытом.

Субботняя встреча в Штатах официально была товарищеской, но всем известно, что ни одна встреча между двумя главными испанскими соперниками не бывает таковой. И эта игра не была исключением. Незадолго до перерыва игроки обеих команд устроили потасовку после грубого подката Френки де Йонга под Эдера Милитао.

Беллингем оказался в самом эпицентре конфликта, и, как заметили фанаты, он выглядел совершенно сбитым с толку.

💬 «Извините, но я не могу перестать смеяться, он выглядит таким растерянным».

💬 «Джуд такой: «Какого черта тут происходит, это должен был быть товарищеский матч».

💬 «Они просто еще не научили его испанским ругательствам».

Теперь англичанин точно понимает, как высок накал страстей во время класико, и у него есть несколько месяцев на подготовку перед новой встречей с главными соперниками мадридцев.