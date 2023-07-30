11 комментариев

Беллингем впервые поучаствовал в класико, и, кажется, он был не готов к такому накалу страстей. Видео с растерянным Джудом завирусилось в сети
Джуд Беллингем впервые узнал, что такое быть игроком «Реала» во время класико, и, кажется, он не был готов к такому накалу страстей.
«Барса» обыграла мадридскую команду со счетом 3:0 в товарищеском матче на стадионе AT&T в Техасе. Джуд вышел в стартовом составе, выступая в атаке вместе с Винисиусом и Родриго, но забить в ворота каталонцев им не удалось.
Беллингему, который является одной из главных звезд своего поколения, не привыкать к давлению и агрессии соперников, но класико определенно стало для него новым опытом.
Субботняя встреча в Штатах официально была товарищеской, но всем известно, что ни одна встреча между двумя главными испанскими соперниками не бывает таковой. И эта игра не была исключением. Незадолго до перерыва игроки обеих команд устроили потасовку после грубого подката Френки де Йонга под Эдера Милитао.
Беллингем оказался в самом эпицентре конфликта, и, как заметили фанаты, он выглядел совершенно сбитым с толку.
💬 «Извините, но я не могу перестать смеяться, он выглядит таким растерянным».
💬 «Джуд такой: «Какого черта тут происходит, это должен был быть товарищеский матч».
💬 «Они просто еще не научили его испанским ругательствам».
Теперь англичанин точно понимает, как высок накал страстей во время класико, и у него есть несколько месяцев на подготовку перед новой встречей с главными соперниками мадридцев.
Для этого ему предоставили самый дорогой состав за все время. Криштиану Роналду был самым дорогим игроком в мире. За ним следовал Кака. Карим Бензема, Хаби Алонсо, Рауль Альбиоль — все были куплены за большие деньги. А еще были Месут Озил, Анхель Ди Мария и Пепе. Команда состояла из талантов мирового уровня, собранных с одной целью — остановить «Барсу».
В преддверии того Класико титульная гонка была захватывающей. Оба соперника были безупречны и безжалостны по отношению ко всем. Это было самое большое Эль-Класико за последние годы и первое из пяти в том сезоне. И ожидания от схватки титанов были высоки.
Но в итоге «Барселона» просто убила «Реал». Моуринью беспомощно наблюдал, как самая дорогая команда в истории футбола, была просто разорвана на части командой, состоящей преимущественно из выпускников Ла Масии.
Итоговый счет — 5:0. Столь убедительная победа подтвердила позицию «Барселоны» как величайшей команды в мире (и одной из лучших в истории), а Моуринью сделало тренером с худшим дебютом в Эль-Класико.
Следующий сезон (2-ой для Моура по счету) - время Реала. Чемпионство + по игре абсолютно сильнейшая команда планеты. На втором месте Барса. Все остальные - на световые годы отстали.
Тот матч о котором ты говоришь случился в самом начале работы португальца в Мадриде.
На третий сезон противостояния, Пеп сбежал в Нью-Йорк.
К приходу Моура у Мадрида были звёзды, но не было команды. И это были далеко не лучшие игроки планеты, как ты говоришь.
Рикарду Кака - вечная травма / отсутсвие формы. Рон ещё искал свою игру в Реале. ДиМария был только куплен из Бенфики по личной просьбе Жозе и при всей своей гениальности ещё не был человеком, который делает разницу. Озил и вовсе никогда реальным топом не был.. просто бегунок - распасовщик.
У Барсы же была команда-бриллиант с праймовыми Месси, Иниестой, Вильей, Хави, Алвесом и Гвардиолой.
Так что не пиши больше глупостей….