🔥 «Реал» готовится сделать «индивидуальный требл». Представители королевского клуба попали во все главные номинации по итогам сезона

Три игрока «Реала» попали в шорт-лист номинантов на получение награды «Игрок года «Ла Лиги».

Но есть важное уточнение: за главный приз поборются Винисиус и Джуд Беллингем, тогда как Родриго попал оказался в номинатив «Лучший молодой игрок года».

У Вини и Беллингема будет восемь конкурентов, среди которых Роберт Левандовски, Антуан Гризманн и Артем Добвик.

Помимо игроков, награду может получить и наставник «Реала» Карло Анчелотти, который попал в список из пяти номинантов на звание лучшего тренера сезона.

Победителей объявят 28 мая вручат на Сардинии (Италия).

Есть ли тут интрига?