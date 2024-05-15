🔥 «Реал» готовится сделать «индивидуальный требл». Представители королевского клуба попали во все главные номинации по итогам сезона
Три игрока «Реала» попали в шорт-лист номинантов на получение награды «Игрок года «Ла Лиги».
Но есть важное уточнение: за главный приз поборются Винисиус и Джуд Беллингем, тогда как Родриго попал оказался в номинатив «Лучший молодой игрок года».
У Вини и Беллингема будет восемь конкурентов, среди которых Роберт Левандовски, Антуан Гризманн и Артем Добвик.
Помимо игроков, награду может получить и наставник «Реала» Карло Анчелотти, который попал в список из пяти номинантов на звание лучшего тренера сезона.
Победителей объявят 28 мая вручат на Сардинии (Италия).
Есть ли тут интрига?
А вот на счёт лучшего молодого игрока, я бы обратил внимание на Савио. Родриго не хуже, он просто перерос этот уровень. Родриго по уровню игры не молодая звёздочка, а сформировавшийся топ игрок.