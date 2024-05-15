1 мин.

🔥 «Реал» готовится сделать «индивидуальный требл». Представители королевского клуба попали во все главные номинации по итогам сезона

10

Три игрока «Реала» попали в шорт-лист номинантов на получение награды «Игрок года «Ла Лиги».

Но есть важное уточнение: за главный приз поборются Винисиус и Джуд Беллингем, тогда как Родриго попал оказался в номинатив «Лучший молодой игрок года».

У Вини и Беллингема будет восемь конкурентов, среди которых Роберт Левандовски, Антуан Гризманн и Артем Добвик.

Помимо игроков, награду может получить и наставник «Реала» Карло Анчелотти, который попал в список из пяти номинантов на звание лучшего тренера сезона.

Победителей объявят 28 мая вручат на Сардинии (Италия).

Есть ли тут интрига?

logoЛа Лига
logoДжуд Беллингем
logoКлубы
logoРодриго
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор