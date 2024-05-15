«Нужно было позволить игре продолжиться». Тони Кроос подтвердил ошибку арбитра в полуфинале ЛЧ с «Баварией»

«Реал Мадрид» обыграл «Баварию» ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Концовка встречи вызвала много шума – линейный арбитр зафиксировал положение вне игры перед голом немецкого клуба в ворота хозяев поля, который мог бы перевести игру в дополнительное время. Уже после матча стало ясно, что арбитр допустил ошибку, позволившую «Реалу» выйти в финал. Тони Кроос обсуждал спорный эпизод в подкасте, который записывает со своим братом Феликсом.

«Нужно было позволить игре продолжиться - это ошибка линейного арбитра. Когда поднимают флажок, то главный рефери считает, что его коллега увидел офсайд и дает свисток. Я понимаю недовольство «Баварии», они готовы были бороться до конца. Свисток прозвучал довольно рано – и защитники, и Лунин отреагировали соответствующим образом - прекратили играть. Позже я разговаривал с Начо - он считает, что если бы не свисток, то он заблокировал бы удар», - заявил Тони.

Немецкий полузащитник 1 июня сыграет в своем седьмом финале Лиги чемпионов и постарается выиграть шестой кубок главного клубного турнира Европы.