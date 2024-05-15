Анчелотти назвал игрока «Реала», который больше всех заслуживает «Золотой мяч». Это не Беллингем и Винисиус 😮

Карло Анчелотти неожиданно поддержал Тони Крооса в гонке за премию «Золотой мяч».

«Я хотел бы, чтобы Тони Кроос выиграл «Золотой мяч», но я не думаю, что это произойдет.

Но все может случиться. Этим летом будет Евро-2024, и если Тони выиграет Лигу чемпионов и Евро с Германией, то сможет побороться за приз», - заявил Анчелотти.

Напомним, что Кроос не получал «Золотой мяч» в отличии от его многолетнего партнёра по «Реалу» Луки Модрича.

Несколько месяцев назад немец объявил о возвращении в сборную Германии.