Анчелотти назвал игрока «Реала», который больше всех заслуживает «Золотой мяч». Это не Беллингем и Винисиус 😮
Карло Анчелотти неожиданно поддержал Тони Крооса в гонке за премию «Золотой мяч».
«Я хотел бы, чтобы Тони Кроос выиграл «Золотой мяч», но я не думаю, что это произойдет.
Но все может случиться. Этим летом будет Евро-2024, и если Тони выиграет Лигу чемпионов и Евро с Германией, то сможет побороться за приз», - заявил Анчелотти.
Напомним, что Кроос не получал «Золотой мяч» в отличии от его многолетнего партнёра по «Реалу» Луки Модрича.
Несколько месяцев назад немец объявил о возвращении в сборную Германии.