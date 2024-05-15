2 мин.

Игроки «Реала» засветили роскошные часы на праздновании чемпионства в Ла Лиге🕐

25

 

Футболисты мадридского «Реала» во время празднования чемпионства в Ла Лиге засветили дорогостоящие часы.

Большинство игроков отдают предпочтение Rolex, но есть и некоторые исключения.

Антонио Рюдигер – Rolex Daytona Platinum

Винисиус - Rolex Day-Date Green в белом золоте

Лукас Васкес - Rolex стальные GMT Master II Pepsi

Давид Алаба – Patek Philippe Annual Celandar ‘Blue’ 5205G

Родриго – Hublot Classic Fusion Orlinski

Дани Карвахаль – Rolex Daytona ‘Paul Newman’ Oysterflex

Лука Модрич – Rolex стальные DateJust jubilee

Ферлан Менди - Rolex Daytona Rainbow в розовом золоте

Хоселу – Rolex стальные Daytona ‘Black

Орельен Тчуамени – Аudemar Рiguet Royal Oak Openworked Rainbow Frosted

Как вам выбор игроков «Реала»?

logoРеал Мадрид
logoКлубы
logoВинисиус Жуниор
logoДавид Алаба
logoЛа Лига
logoАнтонио Рюдигер
logoЛука Модрич
logoРодриго
logoХоселу
logoОрельен Тчуамени
logoФерлан Менди
logoДаниэль Карвахаль
logoЛукас Васкес