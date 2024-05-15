Игроки «Реала» засветили роскошные часы на праздновании чемпионства в Ла Лиге🕐

Футболисты мадридского «Реала» во время празднования чемпионства в Ла Лиге засветили дорогостоящие часы.

Большинство игроков отдают предпочтение Rolex, но есть и некоторые исключения.

Антонио Рюдигер – Rolex Daytona Platinum

Винисиус - Rolex Day-Date Green в белом золоте

Лукас Васкес - Rolex стальные GMT Master II Pepsi

Давид Алаба – Patek Philippe Annual Celandar ‘Blue’ 5205G

Родриго – Hublot Classic Fusion Orlinski

Дани Карвахаль – Rolex Daytona ‘Paul Newman’ Oysterflex

Лука Модрич – Rolex стальные DateJust jubilee

Ферлан Менди - Rolex Daytona Rainbow в розовом золоте

Хоселу – Rolex стальные Daytona ‘Black

Орельен Тчуамени – Аudemar Рiguet Royal Oak Openworked Rainbow Frosted

Как вам выбор игроков «Реала»?