Игроки «Реала» засветили роскошные часы на праздновании чемпионства в Ла Лиге🕐
Футболисты мадридского «Реала» во время празднования чемпионства в Ла Лиге засветили дорогостоящие часы.
Большинство игроков отдают предпочтение Rolex, но есть и некоторые исключения.
Антонио Рюдигер – Rolex Daytona Platinum
Винисиус - Rolex Day-Date Green в белом золоте
Лукас Васкес - Rolex стальные GMT Master II Pepsi
Давид Алаба – Patek Philippe Annual Celandar ‘Blue’ 5205G
Родриго – Hublot Classic Fusion Orlinski
Дани Карвахаль – Rolex Daytona ‘Paul Newman’ Oysterflex
Лука Модрич – Rolex стальные DateJust jubilee
Ферлан Менди - Rolex Daytona Rainbow в розовом золоте
Хоселу – Rolex стальные Daytona ‘Black
Орельен Тчуамени – Аudemar Рiguet Royal Oak Openworked Rainbow Frosted
Как вам выбор игроков «Реала»?