Подпишет ли «Реал» еще одного игрока этим летом? «Мы готовы», — ответил Карло Анчелотти.

Этот ответ тренера должен закрыть дверь для любых потенциальных приходов в «Реал» этим летом.

Хотя «Реал» был тесно связан с Килианом Мбаппе, которого вытесняют из «ПСЖ» .

Согласно сообщениям, единственным пунктом назначения Мбаппе будет «Реал Мадрид», если он сейчас покинет Париж. Тем не менее, «лос-бланкос» еще не сделали никаких предложений по французу.

Если слова Анчелотти верны, то Мбаппе перейдет в «Реал» только в 2024 году в качестве свободного агента.