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Подпишет ли «Реал» еще одного игрока этим летом? Анчелотти дает ответ из двух слов

Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Подпишет ли «Реал» еще одного игрока этим летом? «Мы готовы», — ответил Карло Анчелотти.

Этот ответ тренера должен закрыть дверь для любых потенциальных приходов в «Реал» этим летом.

Хотя «Реал» был тесно связан с Килианом Мбаппе, которого вытесняют из «ПСЖ» .

Согласно сообщениям, единственным пунктом назначения Мбаппе будет «Реал Мадрид», если он сейчас покинет Париж. Тем не менее, «лос-бланкос» еще не сделали никаких предложений по французу.

Если слова Анчелотти верны, то Мбаппе перейдет в «Реал» только в 2024 году в качестве свободного агента.

 

2 комментария

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Ruslan Magomaev
Согласен ))
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Хазяин
из контекста не понятно: 1ый вариант "мы готовы к сезону и нам никто не нужен. 2ой вариант "мы готовы подписать и принять ещё одного игрока". но мне бы хотелось чтоб подписали топ форварда
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