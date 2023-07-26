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«Он хочет учиться»: Кроос высоко оценил талант Гюлера, но просит слишком не расхваливать юношу

Арда Гюлер Арда Гюлер
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Арда Гюлер успешно вливается в коллектив «королевского клуба».

Испанская пресса сообщает, что Анчелотти впечатлен уровнем игры молодого полузащитника. Юноше будет отведена более значимая роль в команде.

Гюлер заслужил похвалу от самого Крооса! Тони в подкасте Einfach mal Luppen, который немец ведет со своим братом Феликсом, сказал пару слов о турке:

«Если говорить о моих впечатлениях об Арде, то скажу, что он невероятно талантлив. У него сильная левая нога, он отлично бьет левой. Арда обладает выдающейся техникой. Он один из тех талантливых парней, которые подходят к тебе с вопросами типа «а как ты это сделал, как ты отдал вот такой пас?», он хочет учиться. Есть много талантливых игроков, которые в 18 лет думают, что они уже все знают, все умеют и что им не нужны советы. Но Арда не из их числа, он готов и хочет учиться».

При этом прагматичный Кроос отметил, что не стоит раньше времени разбрасываться громкими словами:

«Всегда нужно быть осторожным с громкими трансферами. Порой большие сделки не приносят результата. Ведь успех не всегда зависит от таланта, техники или удара. Тут также важно, насколько человек силен физически, как он справляется с давлением в таком клубе, как «Реал». Но я думаю, что переход Гюлера – хороший трансфер, особенно если смотреть в будущее».

Согласны с оценкой Тони?

2 комментария

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corazón blanco
Тони - как педантичный немец, все абсолютно метко и очно разложил по полочкам. Такие слова дорогого стоят для юного дарования.
+4
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+4
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Геннадий Чеботарев
из Тони будет хороший тренер или скаут.
0
0
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