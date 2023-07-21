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Гюлер превзошел ожидания Анчелотти. Юноше будет отведена более значимая роль в команде

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Футбол Футбол

Гюлер перебрался в «Мадрид» и, похоже, решил стать важной частью команды Анчелотти.

Сообщалось, что Арда согласился на трансфер, договорившись с руководством о том, что он не отправится в аренду. Если верить инсайдам в прессе, после первых тренировок с «королевским клубом» тренерский штаб и сам не захочет отпускать турка.

Как пишет Relevo, роль Гюлера в «Реале» будет более важной, чем предполагалось изначально. Анчелотти удивлён уровнем игры полузащитника и планирует отвести ему значимую роль в грядущем сезоне. Тренер ошеломлён способностью юноши отдавать последний пас, утверждает Relevo.

По данным источника, Арда идеально вписался в схему 4-4-2, как в качестве правого полузащитника, так и на позиции позади нападающего.

Не меньше радуют успехи турка в коммуникации с новыми одноклубниками. Relevo сообщает, что Гюлер отлично вписался в коллектив. Он приехал с желанием учиться у ветеранов команды. Юноша скромно и вежливо слушает советы более опытных одноклубников.

Большинству молодых игроков, которые переходят в «Реал», трудно приспособиться к ритму, который задают такие футболисты, как Тони Кроос. Но с Ардой дела обстоят иначе. Он даже выделялся среди остальных своими талантом и качествами, пишет Relevo.

Но в этой бочке мёда есть и ложка дёгтя. По данным Diario AS, тренерский штаб «Мадрида» считает, что турку необходимо набрать вес и мышечную массу. Для юноши была разработана специальная схема тренировок.

Но общее впечатление от трансфера Гюлера остаётся позитивным. Чего вы ждёте от новичка «сливочных»?

1 комментарий

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corazón blanco
Почему-то нет сомнений, что этот парень приятно удивит всех болельщиков Мадрида и подарил кучу положительных эмоций.
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