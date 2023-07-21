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«Мадрид» считает позиции одного игрока неприкасаемыми. Его роль в команде не изменится даже из-за Мбаппе

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Сильно верят в его способности.

По данным AS, «Мадрид» считает реальной возможность перехода Килиана Мбаппе в клуб уже этим летом. Существует внутреннее убеждение, что сделка будет заключена до сентября, так как «ПСЖ», по некоторым данным, готов его продать.

В случае прихода Мбаппе один из игроков «королевского клуба» точно не потеряет место в стартовом составе − это Винисиус Жуниор. Для Анчелотти бразилец неприкасаемый, то есть, его роль не будет под угрозой.

И Винисиус, и Мбаппе предпочитают играть слева, так как на этой позиции они демонстрируют свою лучшую игру. Получается, что если Килиан окажется в клубе, то ему придется перестраивать свой стиль. К примеру, играть в роли центрального форварда, заменив Карима Бензема.

Винисиус был признан лучшим игроком сезона-2022/23 и остается важной частью команды Карло Анчелотти.

6 комментариев

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Harut Hovsepyan
Вини - мегаталант, плюс, игрок командный, шикарно комбинирует, не тянет на себя одеяло. В паре с Родриго играют шикарно: тот умеет стягивать на себя защитников, при чем сразу нескольких, тем самым открывая пространство для Вини.

Вопрос лишь в том, сумеют ли они взять на себя всю атакующую игру без Бензема в топ-матчах? С ним все, конечно, строилось намного легче, но сейчас им продется искать помощь из глубины. Посмотрим, как им это удастся реализовать!
+1
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International 495
Ответ Нефанатик
Этот неприкосновенный после этого сезона будет лавку греть, если будет продолжать свою «борьбу»
Ты о чем, не смотря на все ваши "высказывания" настоящий зоопарк 🐘🐼 это не чёрные талантливые братья а фанаты Валенсии и другие рксисты и не сомненно они всё выхватят от Вини, он просто по очереди их показнит в первом же туре, я сюда вернусь когда это случится и напомню тебе мистер куклусклан
+1
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+1
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Нефанатик
Этот неприкосновенный после этого сезона будет лавку греть, если будет продолжать свою «борьбу»
0
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Kushaevtm
Я думал Куртуа
0
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Нефанатик
Ответ International 495
Ты о чем, не смотря на все ваши "высказывания" настоящий зоопарк 🐘🐼 это не чёрные талантливые братья а фанаты Валенсии и другие рксисты и не сомненно они всё выхватят от Вини, он просто по очереди их показнит в первом же туре, я сюда вернусь когда это случится и напомню тебе мистер куклусклан
Что ты несёшь?)))
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Нефанатик
Ответ International 495
Ты о чем, не смотря на все ваши "высказывания" настоящий зоопарк 🐘🐼 это не чёрные талантливые братья а фанаты Валенсии и другие рксисты и не сомненно они всё выхватят от Вини, он просто по очереди их показнит в первом же туре, я сюда вернусь когда это случится и напомню тебе мистер куклусклан
Проблема не в цвете его кожи, а в отсутствии мозгов))
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