«Мадрид» считает позиции одного игрока неприкасаемыми. Его роль в команде не изменится даже из-за Мбаппе
Сильно верят в его способности.
По данным AS, «Мадрид» считает реальной возможность перехода Килиана Мбаппе в клуб уже этим летом. Существует внутреннее убеждение, что сделка будет заключена до сентября, так как «ПСЖ», по некоторым данным, готов его продать.
В случае прихода Мбаппе один из игроков «королевского клуба» точно не потеряет место в стартовом составе − это Винисиус Жуниор. Для Анчелотти бразилец неприкасаемый, то есть, его роль не будет под угрозой.
И Винисиус, и Мбаппе предпочитают играть слева, так как на этой позиции они демонстрируют свою лучшую игру. Получается, что если Килиан окажется в клубе, то ему придется перестраивать свой стиль. К примеру, играть в роли центрального форварда, заменив Карима Бензема.
Винисиус был признан лучшим игроком сезона-2022/23 и остается важной частью команды Карло Анчелотти.
Вопрос лишь в том, сумеют ли они взять на себя всю атакующую игру без Бензема в топ-матчах? С ним все, конечно, строилось намного легче, но сейчас им продется искать помощь из глубины. Посмотрим, как им это удастся реализовать!