Сильно верят в его способности.

По данным AS, «Мадрид» считает реальной возможность перехода Килиана Мбаппе в клуб уже этим летом. Существует внутреннее убеждение, что сделка будет заключена до сентября, так как «ПСЖ», по некоторым данным, готов его продать.

В случае прихода Мбаппе один из игроков «королевского клуба» точно не потеряет место в стартовом составе − это Винисиус Жуниор. Для Анчелотти бразилец неприкасаемый, то есть, его роль не будет под угрозой.

И Винисиус, и Мбаппе предпочитают играть слева, так как на этой позиции они демонстрируют свою лучшую игру. Получается, что если Килиан окажется в клубе, то ему придется перестраивать свой стиль. К примеру, играть в роли центрального форварда, заменив Карима Бензема.

Винисиус был признан лучшим игроком сезона-2022/23 и остается важной частью команды Карло Анчелотти.