Джуд Беллингем с нетерпением ждет начала своего дебютного сезона в «Реале».

По словам журналиста Аранчи Родригеса, Карло Анчелотти использует Беллингема в интересной роли на последних тренировках.

Итальянский специалист пробует англичанина, как ложную «девятку» во время предсезонной подготовки. Есть ощущение, что Беллингем может быть задействован на этой позиции, если «сливочные» так и не подпишут нового нападающего.

Это не его типичная для Джуда ситуация, обычно англичанин действует в роли «восьмерки», где он может диктовать темп игры своей команде.

Вот как «Реал Мадрид» может выстроиться с Беллингемом в качестве ложной «девятки».