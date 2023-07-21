Говорит Мадрид
Блог

Карло Анчелотти предложил Беллингему неожиданную позицию в дебютном сезоне в «Реале»

Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Джуд Беллингем с нетерпением ждет начала своего дебютного сезона в «Реале».

По словам журналиста Аранчи Родригеса, Карло Анчелотти использует Беллингема в интересной роли на последних тренировках.

Итальянский специалист пробует англичанина, как ложную «девятку» во время предсезонной подготовки. Есть ощущение, что Беллингем может быть задействован на этой позиции, если «сливочные» так и не подпишут нового нападающего.

Это не его типичная для Джуда ситуация, обычно англичанин действует в роли «восьмерки», где он может диктовать темп игры своей команде.

Вот как «Реал Мадрид» может выстроиться с Беллингемом в качестве ложной «девятки».

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Почему Лунина ЦФ не наигрывает? Либо Хоселу в ворота, а Куртуа ЦФ и навешивать постоянно на него, как барса на Леву
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азат Ердынбеков
Ответ Нефанатик
Почему Лунина ЦФ не наигрывает? Либо Хоселу в ворота, а Куртуа ЦФ и навешивать постоянно на него, как барса на Леву
😂😂😂 зачёт, крутой план))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подкат Пенальтьевич
На лавке его позиция будет в итоге
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий