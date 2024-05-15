«У него дар забивать, даже когда не заслуживает». Анчелотти в восторге от Гюлера – уже забил больше Месси в дебютном сезоне

Арда Гюлер блестяще завершает дебютный сезон в мадридском «Реале». Турок весь сезон страдал от травм колена, но после возвращения весной забид уже 4 мяча. За 283 минуты в Ла Лиге!

Даже Лео Месси в дебютном сезоне-2004/05 в «Барселоне» забил меньше – только один мяч.

В клубе все довольны. Вот комментарии Карло Анчелотти:

«Команда очень любит Арду Гюлера. Мы очень рады, что он здесь. У него есть дар – он забивает голы даже тогда, когда не заслуживает этого, потому что мяч влюблен в Арду».

Гюлер действительно особенный. При четырех голах он набрал чуть больше 1 xG.

Одноклубники поддерживают турка в комментариях: