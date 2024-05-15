«Ситуация для нас ясна». Анчелотти нашел способ выбрать вратаря на финал ЛЧ

«Куртуа в Лондоне? Ситуация для нас ясна. У нас осталось два матча в Ла Лиге – Лунин сыграет один, а Куртуа – другой», – сказал Карло Анчелотти.

Главный тренер «Реала» еще не принял окончательного решения, кто сыграет в финале Лиги чемпионов. Куртуа – основной голкипер мадридцев, но этот сезон почти полностью пропустил из-за травмы крестов.

Вернулся в апреле, но уже доказал высокий уровень: 3 сухих матча из 3, 10 сейвов в игре с «Алавесом» (такого в клубе не было с 2008-го).

Бельгиец уверен в своей форме:

«Я чувствую себя очень хорошо. Понимаю, что есть люди, которые могут сомневаться в том, каким я вернулся, но я знаю, что должен был вернуться сильным. Я все тот же Куртуа или даже лучше.

Я буду продолжать работать, чтобы совершенствоваться. Возможно, мне нужна была такая игра, как сегодня, с большим количеством ударов. Против «Кадиса» были выходы один на один и дальние удары, а против «Гранады» – больше работы ногами.

Сегодня было много ударов, и мне нужны были близкие, быстрые и рефлекторные удары. Я очень горжусь тем, что остановил тот мяч в левом нижнем углу.

То, что я так долго тренировал, теперь проявляется на поле, и мы должны продолжать работать».

«Реалу» осталось сыграть с «Вильярреалом» и «Бетисом». У вратарей – по 90 минут убедить Анчелотти.