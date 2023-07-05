Внимание на лица болельщиц.

На прошлой неделе стало известно, что Винисиус Жуниор продлит контракт с «Реалом» в самое ближайшее время,, сообщает Cadena SER. Новый контракт будет рассчитан на 5 сезонов, отступные игрока составят 1 миллиард евро. Также будет предусмотрен бонус за лояльность.

Кроме того, бразилец сможет получить бонусную выплату, если выиграет «Золотой мяч».

А пока бразилец, как и другие игроки «Реала», в отпуске. В сети появилось видео, как Винисиус играет в мини-футбол - бразилец отжигает на площадке не хуже, чем на поле.