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Винисиус в межсезонье решил попробовать себя в мини-футболе: бразилец и в нем чертовски хорош🔥🔥🔥

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Внимание на лица болельщиц.

На прошлой неделе стало известно, что Винисиус Жуниор продлит контракт с «Реалом» в самое ближайшее время,, сообщает Cadena SER. Новый контракт будет рассчитан на 5 сезонов, отступные игрока составят 1 миллиард евро. Также будет предусмотрен бонус за лояльность.

Кроме того, бразилец сможет получить бонусную выплату, если выиграет «Золотой мяч».

А пока бразилец, как и другие игроки «Реала», в отпуске. В сети появилось видео, как Винисиус играет в мини-футбол - бразилец отжигает на площадке не хуже, чем на поле.

3 комментария

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ZA.RMA
Надеюсь в новом сезоне мы будем восхищаться только игрой Винни🙏
+3
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R
финтанул, а до этого не забил- чертовски хорош(
+2
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