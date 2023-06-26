8 комментариев

Звездный игрок «Реала» может покинуть клуб, если «Мадрид» подпишет Мбаппе
Родриго Гоэс попросит «сливочных» отпустить его, если Мбаппе все же переедет на «Бернабеу», утверждает El Nacional.
По данным источника, потенциальный трансфер капитана сборной Франции заставил бразильца задуматься о своей значимости для «Реала», теперь вингер не исключает уход из «королевского клуба».
Родриго считает, что его игровое время и роль в команде могут значительно снизиться, если или когда Мбаппе перейдет в «Мадрид».
К информации Еl Nacional стоит относиться с осторожностью. Совсем недавно Гоэс заявил изданию COPE: «Чем раньше Мбаппе перейдет к нам, тем лучше».
Однако, взглянув на ситуацию, нетрудно предположить, что молодого бразильца могла смутить перспектива конкуренции со звездным игроком мирового класса. Многие эксперты пророчили Родриго роль основного форварда «сливочных» в грядущем сезоне.
А ситуация с переходом Мбаппе в «Мадрид» становится все более запутанной. Marca, например, сообщает, что француз переберется в столицу Испании лишь в январе. А по данным PSG Community, Килиан уже согласовал со «сливочными» соглашение.
Так что в такое время лучше не принимать близко к сердцу любую информацию.
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