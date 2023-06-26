8 комментариев

Родриго Гоэс попросит «сливочных» отпустить его, если Мбаппе все же переедет на «Бернабеу», утверждает El Nacional.

По данным источника, потенциальный трансфер капитана сборной Франции заставил бразильца задуматься о своей значимости для «Реала», теперь вингер не исключает уход из «королевского клуба».

Родриго считает, что его игровое время и роль в команде могут значительно снизиться, если или когда Мбаппе перейдет в «Мадрид».

К информации Еl Nacional стоит относиться с осторожностью. Совсем недавно Гоэс заявил изданию COPE: «Чем раньше Мбаппе перейдет к нам, тем лучше».

Однако, взглянув на ситуацию, нетрудно предположить, что молодого бразильца могла смутить перспектива конкуренции со звездным игроком мирового класса. Многие эксперты пророчили Родриго роль основного форварда «сливочных» в грядущем сезоне.

А ситуация с переходом Мбаппе в «Мадрид» становится все более запутанной. Marca, например, сообщает, что француз переберется в столицу Испании лишь в январе. А по данным PSG Community, Килиан уже согласовал со «сливочными» соглашение.

Так что в такое время лучше не принимать близко к сердцу любую информацию.