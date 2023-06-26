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Звездный игрок «Реала» может покинуть клуб, если «Мадрид» подпишет Мбаппе

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Родриго Гоэс попросит «сливочных» отпустить его, если Мбаппе все же переедет на «Бернабеу», утверждает El Nacional.

По данным источника, потенциальный трансфер капитана сборной Франции заставил бразильца задуматься о своей значимости для «Реала», теперь вингер не исключает уход из «королевского клуба».

Родриго считает, что его игровое время и роль в команде могут значительно снизиться, если или когда Мбаппе перейдет в «Мадрид».

К информации Еl Nacional стоит относиться с осторожностью. Совсем недавно Гоэс заявил изданию COPE: «Чем раньше Мбаппе перейдет к нам, тем лучше».

Однако, взглянув на ситуацию, нетрудно предположить, что молодого бразильца могла смутить перспектива конкуренции со звездным игроком мирового класса. Многие эксперты пророчили Родриго роль основного форварда «сливочных» в грядущем сезоне.

А ситуация с переходом Мбаппе в «Мадрид» становится все более запутанной. Marca, например, сообщает, что француз переберется в столицу Испании лишь в январе. А по данным PSG Community, Килиан уже согласовал со «сливочными» соглашение.

Так что в такое время лучше не принимать близко к сердцу любую информацию.

8 комментариев

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Asker Nourusov
Ответ Геннадий Чеботарев
то что бразилец уйдет это я думаю точно. вот только Федот да не тот! не Родриго,а таксичный Винисиус. и тогда будет всё тип топ!
никто никуда не уйдет, придет мбаппе , и будет отличная тройка в связке ( Вини Мбаппе Родриго)
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antonio_
Мбаппе могут использовать как цз, а родриго пролжать играть справа.
+2
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AlexMa1n888
Ответ Asker Nourusov
никто никуда не уйдет, придет мбаппе , и будет отличная тройка в связке ( Вини Мбаппе Родриго)
скорее просто никто не придет и никакой тройки не будет , а будет лишь дуо (Вини Родриго)
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Akosha Akbarov
Мбаппе в центре будет а Родриго справа о чем задуматься?
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Mustang Shelby
Утятиной запахло, наш родриго никуда не уйдёт
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Cleric9339
Ответ antonio_
Мбаппе могут использовать как цз, а родриго пролжать играть справа.
ЦЗ? А почему бы тогда лучше не не ворота сразу
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