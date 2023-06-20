«Мадрид» вряд ли купит нового игрока на эту позицию.

Множество достоверных источников подтверждают, что «Мадрид» после трансфера Хоселу из «Эспаньола» не будет тратить деньги на нового нападающего. В том числе по причине того, что у Карло Анчелотти уже есть сразу три варианта, как использовать имеющихся у него игроков на позиции центрфорварда.

Рассмотрим каждый из них:

Родриго. Именно бразильца прочат на роль основного форварда «Мадрида» образца следующего сезона. Анчелотти считает, что это лучшая для него позиция.

Хоселу. В прошлом сезоне игрок «Эспаньола» и сборной Испании забил в Ла Лиге 16 голов. Неплохой вариант для усиления команды со скамейки запасных.

Альваро Санс. Молодой игрок уже показал, что способен на многое, в том числе в главной команде. В его активе гол в ворота «Атлетико».

Очевидно, что в следующем сезоне «Мадрид» может выйти на рынок ради форварда, которым, скорее всего, станет Килиан Мбаппе. Флорентино Перес не видит смысла в том, чтобы тратить 100 млн евро на 30-летнего Кейна, так как в 2024 году могут прийти и Мбаппе, и Эндрик.