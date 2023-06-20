3 варианта, как «Мадрид» может использовать имеющихся игроков на позиции центрфорварда
«Мадрид» вряд ли купит нового игрока на эту позицию.
Множество достоверных источников подтверждают, что «Мадрид» после трансфера Хоселу из «Эспаньола» не будет тратить деньги на нового нападающего. В том числе по причине того, что у Карло Анчелотти уже есть сразу три варианта, как использовать имеющихся у него игроков на позиции центрфорварда.
Рассмотрим каждый из них:
Родриго. Именно бразильца прочат на роль основного форварда «Мадрида» образца следующего сезона. Анчелотти считает, что это лучшая для него позиция.
Хоселу. В прошлом сезоне игрок «Эспаньола» и сборной Испании забил в Ла Лиге 16 голов. Неплохой вариант для усиления команды со скамейки запасных.
Альваро Санс. Молодой игрок уже показал, что способен на многое, в том числе в главной команде. В его активе гол в ворота «Атлетико».
Очевидно, что в следующем сезоне «Мадрид» может выйти на рынок ради форварда, которым, скорее всего, станет Килиан Мбаппе. Флорентино Перес не видит смысла в том, чтобы тратить 100 млн евро на 30-летнего Кейна, так как в 2024 году могут прийти и Мбаппе, и Эндрик.
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