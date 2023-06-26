Marca сообщает, что «Реал Мадрид» недоволен ситуацией вокруг трансфера Килиана Мбаппе. Руководство клуба считает, что многочисленные слухи, связывающие мадридцев с французом, отвлекают внимание от их главного проекта - Винисиуса.

«Реал» продлил контракт бразильца на четыре года со значительным повышением заработной платы. Соглашение уже подписано, о чем будет объявлено на следующей неделе.

Винисиус теперь будет играть под седьмым номером, который освободился после ухода Эдена Азара.

Переход Мбаппе потребует некоторых тактических изменений в атаке мадридского «Реала», что может серьезно повлиять на роль Вини, ведь француз также предпочитает действовать на левом фланге атаки.

Перес рассматривает Винисиуса, как долгосрочную звезду и лицо клуба, поэтому опасается сложностей, особенно, на фоне многочисленных конфликтов вокруг Мбаппе в последние годы.