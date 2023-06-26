😡😡😡 «Реал» недоволен тем, что слухи о трансфере Мбаппе отвлекают внимание от Винисиуса. Бразильца считают главной звездой и активом клуба
Marca сообщает, что «Реал Мадрид» недоволен ситуацией вокруг трансфера Килиана Мбаппе. Руководство клуба считает, что многочисленные слухи, связывающие мадридцев с французом, отвлекают внимание от их главного проекта - Винисиуса.
«Реал» продлил контракт бразильца на четыре года со значительным повышением заработной платы. Соглашение уже подписано, о чем будет объявлено на следующей неделе.
Винисиус теперь будет играть под седьмым номером, который освободился после ухода Эдена Азара.
Переход Мбаппе потребует некоторых тактических изменений в атаке мадридского «Реала», что может серьезно повлиять на роль Вини, ведь француз также предпочитает действовать на левом фланге атаки.
Перес рассматривает Винисиуса, как долгосрочную звезду и лицо клуба, поэтому опасается сложностей, особенно, на фоне многочисленных конфликтов вокруг Мбаппе в последние годы.
Дадут шанс этому Голивуду сыграться , Винисиус - Мбаппе - Родриго . Удивительный факт в том , что все трое тяготят налево , и вдвойне обидно за умницу Родриго , который не может реализовать весь свой талант из-за непрофильной позиции.