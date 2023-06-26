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😡😡😡 «Реал» недоволен тем, что слухи о трансфере Мбаппе отвлекают внимание от Винисиуса. Бразильца считают главной звездой и активом клуба

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Футбол Футбол

Marca сообщает, что «Реал Мадрид» недоволен ситуацией вокруг трансфера Килиана Мбаппе. Руководство клуба считает, что многочисленные слухи, связывающие мадридцев с французом, отвлекают внимание от их главного проекта - Винисиуса.

«Реал» продлил контракт бразильца на четыре года со значительным повышением заработной платы. Соглашение уже подписано, о чем будет объявлено на следующей неделе.

Here's how Kylian Mbappe and Vinicius Jr. can fit together at Real Madrid

Винисиус теперь будет играть под седьмым номером, который освободился после ухода Эдена Азара.

Переход Мбаппе потребует некоторых тактических изменений в атаке мадридского «Реала», что может серьезно повлиять на роль Вини, ведь француз также предпочитает действовать на левом фланге атаки.

Перес рассматривает Винисиуса, как долгосрочную звезду и лицо клуба, поэтому опасается сложностей, особенно, на фоне многочисленных конфликтов вокруг Мбаппе в последние годы.

6 комментариев

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Brigande
Ответ Геннадий Чеботарев
то что движение в сторону Мбаппе идёт и движение серьезное это очень похоже хотя информации почти нет,но и это говорит о серьезности. и очень вероятно ,что он придет этим летом в Реал. а на счёт Винисиуса много вопросов. и не удивлюсь если после подписания Мбаппе этим летом,Винисиус будет сразу продан.
Винисиус это стопроцентный проект Флорентино с самого начала . А когда это Перес избавлялся от своих активов ?
Дадут шанс этому Голивуду сыграться , Винисиус - Мбаппе - Родриго . Удивительный факт в том , что все трое тяготят налево , и вдвойне обидно за умницу Родриго , который не может реализовать весь свой талант из-за непрофильной позиции.
+4
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+4
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phaetton
Ответ Azim Qoraboyev
Винисиус по-прежнему будет ключевым игроком. Но по характеру Килиан лучше Винни. Капризы Килиана не смогли испортить атмосферу в коллективе.
🤣
+1
0
+1
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Геннадий Чеботарев
то что движение в сторону Мбаппе идёт и движение серьезное это очень похоже хотя информации почти нет,но и это говорит о серьезности. и очень вероятно ,что он придет этим летом в Реал. а на счёт Винисиуса много вопросов. и не удивлюсь если после подписания Мбаппе этим летом,Винисиус будет сразу продан.
+1
-1
0
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Roman Betenya
Ответ Нефанатик
Винисиус уже 5 сезонов провел в Реале и за эти 5 сезонов достойно отыграл в одном, был посмешищем в трех первых сезонах и «жертвой расизма», а на самом деле провокатором, симулянтом и плаксой в последнем. Он ни как игрок, ни как личность в подметки не годится Мбаппе. Мбаппе реальная звезда мирового футбола и стал им благодаря своей игре, а Винисиус проект Реала который хочет сделать их него звезду.
Не рассуждай о футболе, это не твоё.
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