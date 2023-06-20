Yовый игрок «Реала» Хоселу в следующем сезоне будет носить 14-й номер.

Когда-то это был номер Гути и Каземиро.

«Лос-Бланкос» потратил всего 500 тысяч евро, чтобы подписать 33-летнего испанского нападающего из «Эспаньола» в рамках аренды.

В сообщениях говорится, что Хоселу станет основным нападающим «Реала» в следующем сезоне, поскольку клуб не планирует подписывать этим летом Харри Кейна или любого другого лучшего нападающего.