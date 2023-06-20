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Хоселу представили в «Реале»: у него будет культовый номер

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Yовый игрок «Реала» Хоселу в следующем сезоне будет носить 14-й номер.

Когда-то это был номер Гути и Каземиро.

«Лос-Бланкос» потратил всего 500 тысяч евро, чтобы подписать 33-летнего испанского нападающего из «Эспаньола» в рамках аренды.

В сообщениях говорится, что Хоселу станет основным нападающим «Реала» в следующем сезоне, поскольку клуб не планирует подписывать этим летом Харри Кейна или любого другого лучшего нападающего.

5 комментариев

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Илья Белкин
удачи ему, и побольше голов!
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Goodkiller Gambler
На замену само то. Ещё правого фулбэка и основного ЦФ и будет вообще 🔥🔥🔥
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Blue Monster
подписывать никого не собираются, но девятку "Yовому" игроку Реала и Испании не дают
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АРХАТ
Короче для Реала следующий сезон будет переходным - проводят Крооса, Модрича, да и Анчилотти, будет осваиваться Билингем, ну и Хоселу пока поиграет ведущим напом.
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