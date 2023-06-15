Говорит Мадрид
Блог

На первой же пресс-конференции в «Реале» Беллингем покорил журналистов. Джуд узнал одного из них и сделал ему особый комплимент

Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Клубы Клубы
Футбол Футбол

«Я большой фанат».

В среду «Реал» наконец-то официально объявил о трансфере Джуда Беллингема, и сегодня днем полузащитник впервые встретился с прессой в качестве игрока «Мадрида».

Во время пресс-конференции англичанин не только принимал комплименты, но и сам отметил работу одного из журналистов. Нечасто можно услышать такое от футболиста.

Журналист The Guardian Сид Лоу представился и уже хотел задать свой вопрос, но Беллингем его прервал, сказав:

«Кстати, я большой фанат, вы освещали Ла Лигу на Sky и на всех каналах в Англии, так что я большой поклонник».

Если все журналисты в комнате не были очарованы Джудом, то с ними определенно что-то не так 😁

Польщенный Лоу все же задал игроку свой вопрос. Он поинтересовался, изучал ли Беллингем команду до подписания контракта и как он планирует в ней ассимилироваться. На что футболист ответил:

«Да, когда они представили мне видение команды, я сразу был покорен. Им было бы достаточно сказать мне, что это «Реал Мадрид», но, честно говоря, у них такие захватывающие планы».

Потрясающий игрок и потрясающий человек.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ak-tank
Такой он милашка, конечно.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zerocool789
Надеемся на успешную карьеру в Мадриде!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Кожевин
Для молодого таланта - очень хороший предпосыл
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
парень умён и тактичен не по годам. не зря он выбрал кумиром ЗиЗу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Дашковский
Уверен на всё 100 что он провалится в реале
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий