«Я большой фанат».

В среду «Реал» наконец-то официально объявил о трансфере Джуда Беллингема, и сегодня днем полузащитник впервые встретился с прессой в качестве игрока «Мадрида».

Во время пресс-конференции англичанин не только принимал комплименты, но и сам отметил работу одного из журналистов. Нечасто можно услышать такое от футболиста.

Журналист The Guardian Сид Лоу представился и уже хотел задать свой вопрос, но Беллингем его прервал, сказав:

«Кстати, я большой фанат, вы освещали Ла Лигу на Sky и на всех каналах в Англии, так что я большой поклонник».

Если все журналисты в комнате не были очарованы Джудом, то с ними определенно что-то не так 😁

Польщенный Лоу все же задал игроку свой вопрос. Он поинтересовался, изучал ли Беллингем команду до подписания контракта и как он планирует в ней ассимилироваться. На что футболист ответил:

«Да, когда они представили мне видение команды, я сразу был покорен. Им было бы достаточно сказать мне, что это «Реал Мадрид», но, честно говоря, у них такие захватывающие планы».

Потрясающий игрок и потрясающий человек.