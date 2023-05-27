В 37-м туре испанского первенства «Реал» на выезде одолел «Севилью».

«Сливочные» продолжают борьбу за серебро Ла Лиги, а вот «красно-белые» в Испании могут рассчитывать лишь на путевку в Лигу конференций. Зато совсем скоро подопечные Мендилибара сразятся с «Ромой» в финале Лиги Европы.

Хозяева вышли вперед уже на 3-й минуте встречи. Хиль пробил по ворота, мяч отрикошетил от защитника «Мадрида» прямо к Миру, который в касание отправил снаряд под перекладину. На 29-й минуте Родриго сравнял прямым ударом со штрафного. Буну не слишком удачно выставил стенку, а за мячом даже не дернулся.

Гоэс отличился вновь уже во втором тайме. На 69-й минуте бразилец оформил дубль, который принес «королевскому клубу» победу в матче и важнейшие очки. Теперь «Мадрид» будет ждать матч «Атлетико» против «Сосьедада». Если «матрасники» оступятся, «сливочные» за тур до конца станут серебренными призерами Ла Лиги.

Оценки игроков «Реала» за матч против «Севильи» от Sofascore

Как вам матч? Какой гол Родриго впечатлил больше?