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Родриго – лучший, Менди – худший: оценки игроков «Реала» за матч против «Севильи»

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В 37-м туре испанского первенства «Реал» на выезде одолел «Севилью».

«Сливочные» продолжают борьбу за серебро Ла Лиги, а вот «красно-белые» в Испании могут рассчитывать лишь на путевку в Лигу конференций. Зато совсем скоро подопечные Мендилибара сразятся с «Ромой» в финале Лиги Европы.

Хозяева вышли вперед уже на 3-й минуте встречи. Хиль пробил по ворота, мяч отрикошетил от защитника «Мадрида» прямо к Миру, который в касание отправил снаряд под перекладину. На 29-й минуте Родриго сравнял прямым ударом со штрафного. Буну не слишком удачно выставил стенку, а за мячом даже не дернулся.

Гоэс отличился вновь уже во втором тайме. На 69-й минуте бразилец оформил дубль, который принес «королевскому клубу» победу в матче и важнейшие очки. Теперь «Мадрид» будет ждать матч «Атлетико» против «Сосьедада». Если «матрасники» оступятся, «сливочные» за тур до конца станут серебренными призерами Ла Лиги.

Оценки игроков «Реала» за матч против «Севильи» от Sofascore

Как вам матч? Какой гол Родриго впечатлил больше?

3 комментария

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Asker Nourusov
Любимчик Переса , любимчик Анчи, и любимчик всех фанатов Реала. Родриго - это будущее Мадрида,( не ошиблись с покупкой, оправдал ожидания), желаю больше побед и трофеев в Мадриде!!!, Хала Мадрид!
Ждём победы ЛЧ и Лалиги в следующем сезоне!!!
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max mystique
Родриго умничка, кама и себа тоже хорошо двигались, да и тчуамени начал разгонять
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Harut Hovsepyan
Впервые за долгое время соглашусь со всеми оценками.

Вот что мне интересно: Тони Кроос - без пяти минут лучший игрок почти каждого матча в этом сезоне (лучшие - обычно (я, кстати, не могу согласиться) те, кто забивает, как сегодня ... или Куртуа) вот как ему может в голову прийти мысль закончить карьеру? Очень надеюсь, что он перестанет загоняться и решит просто играть в свое удовольствие. А дальше тело само подскажет, когда можно заканчивать. Но пока он в полнейшем порядке, раз успевает даже скоростные контратаки соперников догонять после неудачных розыгрышей стандартов!
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