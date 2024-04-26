«Мадрид» внес изменения в заявку за несколько часов до матча с «Реал Сосьедад»

Карло Анчелотти за несколько часов до матча с «Реал Сосьедад» внес изменения в заявку «Мадрида», которая была опубликована вчера. Игра состоится сегодня на стадионе «Антоэта» в рамках 33 тура Ла Лиги.

В составе «Реала» произошли следующие изменения: в заявку внесли Джуда Беллигема, который восстанавливался после проблем с желудком и не должен был играть в сегодняшнем матче, а ранее заявленный Родриго из списка выбыл – у футболиста грипп, и он останется дома.

Таким образом, вместо Родриго в гости к «Реал Сосьедад» отправиться Беллингем, но, скорее всего, начнет матч на скамейке запасных.