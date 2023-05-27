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Родриго набрал отличную форму. Его дубль помог «Мадриду» победить «Севилью»

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Спасает команду второй матч подряд.

«Севилья» мощно начала матч на «Рамон Санчес Писхуан», отправив мяч в ворота Тибо Куртуа уже на третьей минуте. Постарался Рафа Мир. «Мадрид» оказался в позиции отыгрывающегося и у клуба это получилось.

На 28-й минуте «сливочные» заработали опасный штрафной. Вратарь «Севильи» ошибся с выбором позиции, а стенка выглядела довольно жидкой. Родриго мощно приложился и уложил мяч точно в правый угол.

На 69-й минуте «Мадрид» организовал чудесную контратаку. Тони Кросс получил мяч на своей половине, увидел рывок в свободную зону от Гоэса и дал передачу на него.

Бразильцу оставалось только включить скорость и оторваться от защитников, но он слегка усложнил себе задачу.

Родриго сделал движение влево, вправо, а затем катнул мяч мимо вратаря.

Всего в этом сезоне за клуб и сборную на счету Родриго Гоэса теперь 30 голов: 17 в Ла Лиге, 7 в Лиге чемпионов, 4 в Кубке Испании, по одному − на клубном чемпионате мира и на чемпионате мира в Катаре.

3 комментария

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fellx
Акуньа по ходу забыл, что он уже не в ЧМ 2022, где любые фолы аргов прощали. Летит прямой ногой умышленно мстя за прошлый эпизод, еще и 4 минуты стоит и возмущается не уходя с поля. Мдас.
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Joni Arm
Молодец Родриго. Но думаю что он тоже начнёт «провоцировать». Вон Себальос же «провоцировал» ,затем Менди,потом Камавинга.
Омерзительная, грязная игра, от омерзительной команды,где болельщики стоя хлопают человеку пытавшегося откровенно сломать игроку ноги.
+5
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Магомед МагомедоВ
Ответ fellx
Акуньа по ходу забыл, что он уже не в ЧМ 2022, где любые фолы аргов прощали. Летит прямой ногой умышленно мстя за прошлый эпизод, еще и 4 минуты стоит и возмущается не уходя с поля. Мдас.
🗣 | Сиро Лопес: «Мы в очередной раз убедились, что дело не в расизме - дело в антимадридизме.

Вам только и остаётся, что задыхаться в своем яде».
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