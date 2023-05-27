Спасает команду второй матч подряд.

«Севилья» мощно начала матч на «Рамон Санчес Писхуан», отправив мяч в ворота Тибо Куртуа уже на третьей минуте. Постарался Рафа Мир. «Мадрид» оказался в позиции отыгрывающегося и у клуба это получилось.

На 28-й минуте «сливочные» заработали опасный штрафной. Вратарь «Севильи» ошибся с выбором позиции, а стенка выглядела довольно жидкой. Родриго мощно приложился и уложил мяч точно в правый угол.

На 69-й минуте «Мадрид» организовал чудесную контратаку. Тони Кросс получил мяч на своей половине, увидел рывок в свободную зону от Гоэса и дал передачу на него.

Бразильцу оставалось только включить скорость и оторваться от защитников, но он слегка усложнил себе задачу.

Родриго сделал движение влево, вправо, а затем катнул мяч мимо вратаря.

Всего в этом сезоне за клуб и сборную на счету Родриго Гоэса теперь 30 голов: 17 в Ла Лиге, 7 в Лиге чемпионов, 4 в Кубке Испании, по одному − на клубном чемпионате мира и на чемпионате мира в Катаре.