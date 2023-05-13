А ему предстоит еще один гол в Бразилии.

За закрытыми дверями в «Реале» растут волнения, касательно приближающегося прихода Эндрика, который должен присоединиться к клубу летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

В декабре «Мадрид» достиг соглашения с «Палмейрасом» и подписал контракт с 16-летним нападающим, который считается одним из самых перспективных игроков в Южной Америке. Несмотря на свой юный возраст, Эндрик очень регулярно играет за один из крупнейших клубов Бразилии.

Тем не менее, как сообщает UOL Esporte, в руководстве «Лос Бланкос» недовольны «Палмейрасом» из-за того, как там обращаются с Эндриком. В частности, мадридцы считают, что Абель Феррейра, главный тренер клуба, использует Эндрика в неправильной роли, что тормозит его развитие.

«Реал» рассчитывает, что Эндрик продолжит набираться опыта в бразильском клубе, прежде чем переехать в Мадрид следующим летом. Однако ситуация начинает выходить из-под контроля, так как «сливочные» считают, что их игрок, которому прочат большое будущее, наоборот регрессирует.

В этом сезоне Эндрик сыграл за «Палмейрас» 20 матчей, забив 4 гола и оформив 1 ассист. В основном он выходил на поле в Паулисте и кубковых соревнованиях — в чемпионате он выступил лишь в 4 встречах, и ни в одной из них он не провел 90 минут.