Фанаты «Реала» обратили внимание на одну любопытную особенность гола Бензема в ворота «Атлетика»

В 18-м туре Ла Лиги «Мадрид» обыграл «Атлетик» со счетом 2:0. Счет в матче открыл Карим Бензема на 24-й минуте.

Поклонники «Реала» обратили внимание на то, как француз забил гол. Один болельщик написал в соцсетях:

«Бензема стоял лицом к средней линии, когда подстраивался под удар».

Действительно, Карим ударил по мячу с разворота не глядя! Француз опирался исключительно на свои бомбардирские инстинкты.

Другой фанат «сливочных» заметил сходство между Бензема и другой легендой «королевского клуба»:

«Знаете, почему этот гол совершенно особенный? Карим в этом эпизоде действовал в стиле Зидана. Это невероятно!»

А вом гол Карима напомнил игру Зизу?