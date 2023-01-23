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Фанаты «Реала» обратили внимание на одну любопытную особенность гола Бензема в ворота «Атлетика»

Зинедин Зидан Зинедин Зидан
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В 18-м туре Ла Лиги «Мадрид» обыграл «Атлетик» со счетом 2:0. Счет в матче открыл Карим Бензема на 24-й минуте. 

Поклонники «Реала» обратили внимание на то, как француз забил гол. Один болельщик написал в соцсетях:

«Бензема стоял лицом к средней линии, когда подстраивался под удар».  

Действительно, Карим ударил по мячу с разворота не глядя! Француз опирался исключительно на свои бомбардирские инстинкты.

Другой фанат «сливочных» заметил сходство между Бензема и другой легендой «королевского клуба»:

«Знаете, почему этот гол совершенно особенный? Карим в этом эпизоде действовал в стиле Зидана. Это невероятно!» 

А вом гол Карима напомнил игру Зизу?

10 комментариев

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Ummash
АС своего дела
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Sergei.st
В фифе такие часто залетают)
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Марат Адилов
Какое открытие - бил не глядя))) я всегда считал, что когда про футболиста говорят, мол он игрок штрафной площади, то это именно тот случай когда хоть шоры на него одень - он будет в раму класть, просто на уровне выработанных рефлексов.
+3
-1
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Max Payne
Всегда так делаю
0
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zs39c5xffe
А «вом»?
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Дмитрий Караваев
Ответ perdinator
Зинерим Бензедан
Канадин Зизема
+15
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+15
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TravenS
Да в половине случаев бьющий не смотрит на ворота, а бьёт по чуйке, для автора опять открытие
+35
0
+35
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Александр Казаков
И снова на фото это ... везде уже залезут
+3
-5
-2
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perdinator
Зинерим Бензедан
+36
-1
+35
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Tibaut Curtois
Тоже обратил внимание на это, действительно есть сходство между голами Зидана и Бензема.
0
-2
-2
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