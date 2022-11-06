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«Я вижу его именно там». Карло Анчелотти назвал лучшую позицию для Родриго

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«У Родриго отличное будущее, как у «девятки», - заявил Карло Анчелотти во время пресс-конференции перед матчем с «Райо».

«Для Родриго лучшая позиция – это центрфорвард: я вижу в нем больше нападающего, чем вингера – на фланге ему менее комфортно».

Родриго начинал свою карьеру, как вингер, чаще всего играя на левом фланге. В «Мадриде» 21-летний футболист вынужден был освоиться справа, чтобы играть одновременно с Винисиусом.

Недавно Карло Анчелотти стал использовать Родриго в центре атаки, пока отсутствует Карим Бензема. Родри отлично справляется со своей задачей – в этом сезоне у бразильца 7 голов и 5 ассистов в 17 матчах.

Во время пресс-конференции итальянский специалист также прокомментировал сравнение Родриго с легендарным Роналдо.

«Роналдо не так повезло, как Родриго. В то время «Реал Мадрид» не был столь силен, как теперь в Лиге чемпионов, а Родриго смог воспользоваться этим. Если его индивидуальное мастерство достигнет уровня Роналдо, то мы ему памятник поставим».

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