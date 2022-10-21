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Еще три премии для «Мадрида»: Перес, Бензема и Анчелотти будут награждены за выдающийся сезон 2021/22

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«Реал Мадрид» получит еще три премии за свой выдающийся прошлый сезон. Флорентино Переса, Карима Бензема и Карло Анчелотти наградят 7 ноября во время гала вечера Golden Boy.

Лучшим молодым игроком прошлого сезона признан Гави («Барселона»), но издание Tuttosport отмечает также и лучшего президент европейского футбольного клуба, лучшего футболиста и тренера - Карло Анчелотти разделит свою награду с Жозе Моуринью.

7 ноября состоится торжественное вручение в Турине, но ни Бензема, ни Анчелотти не смогут на нем присутствовать, поскольку у «Мадрида» на этот день запланирован матч с «Райо». Пока неизвестно, посетит ли церемонию Флорентино Перес.

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