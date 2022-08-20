«Каждой команде нужен Каземиро». Игроки «Мадрида» продолжат прощаться с бразильцем

Игроки «Мадрида» продолжают эмоционально прощаться с Каземиро, который покидает Королевский клуб и переходит в «Манчестер Юнайтед» за 70 млн фунтов.

Карим Бензема поблагодарил Каземиро за все, что он сделал для клуба. Лука Модрич поделился фото с ним и Тони Кроосом с Кубком Лиги Чемпионов, завоёванном в конце мая. Винисиус отметил, что Каземиро нужен каждой команде, а Вальверде признался, что будет скучать по бразильцу на поле и за его пределами.

Тибо Куртуа: «Удачи тебе, балда! Мы будем скучать!».

Карим Бензема: «Казе! Браво! И спасибо за все».

Лука Модрич: «Какое путешествие!».

Винисиус: «Сложно подобрать слова. Спасибо и еще раз спасибо. Каждой команде нужен Каземиро. Удачи и благослови тебя Бог! Легенда!».

Феде Вальверде: «Сегодня довольно слов. Ты был одним из первых, кто открыл мне двери своего дома, протянул мне руку и всегда верил в меня. Мне определенно будет не хватать тебя на поле, но еще больше – за его пределами. Спасибо за все, Казе. Навсегда».

Марко Асенсио: «Удачи тебе на твоем новом этапе, друг. Удовольствием было делить с тобой раздевалку и завоевывать такое количество титулов. Наслаждайся со своей сумасшедшей лодыжкой».

Давид Алаба: «Удачи тебе, воин».

Лукас Васкес: «Карлиньос! Просто хочу сказать спасибо за все, что мы пережили. Спасибо за многие годы, матчи тренировки, а главное – удовольствие! Ты невероятный профессионал! Мы будем скучать по тебе, друг! Случайностей не бывает».

Начо: «Удачи тебе на новом этапе, Каземиро! Здесь в «Мадриде» ты написал историю. Было удовольствием играть с тобой, друг. Удачи».

Каземиро пополнил состав «сливочных» в сезоне 2012\13, ему было непросто адаптироваться, он прошел аренду в «Порту» в 2014 году и вернулся в «Мадрид», чтобы стать одним из ключевых игроков команды. Недавний Суперкубок УЕФА стал 18м трофеем бразильца в составе «Мадрида».