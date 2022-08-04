«Реал» готов снова продлить контракт Модрича. Однако у клуба есть одно условия

Согласно информации издания Diario AS, Луке Модричу гарантировано продление контракта еще на один год, если хорват продолжит выступать на том же уровне, что и в прошлом сезоне.

Модрич проделал огромную работу в прошлом сезоне, он внес значительный вклад в победу «сливочных» в Лиге чемпионов.

В сезоне 2021/22 Лука провел в общей сложности 45 матчей, забив 3 гола и отдав 12 результативных передач. Не будем забывать, что Модричу в следующем месяце исполнится 37 лет.

В этом сезоне Модрич по-прежнему находится в отличной форме, вряд ли Анчелотти решит усадить хорвата на скамейку запасных. Так что, вероятно, Пересу уже стоит начать готовить новый контракт для Луки.