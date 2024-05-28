«Он знает свое тело лучше»: тренер сборной Бельгии рассказал, почему не взял Тибо Куртуа на Евро-2024

Восстановившийся после травмы колена Тибо Куртуа готовится сыграть в финале Лиги чемпионов с «Реалом».

Он также входил в предварительный список Доменико Тедеско, но лучший вратарь мира так и не поедет в Германию: «Он знает свое тело лучше, чем кто-либо другой. Он только что снова начал играть, но совсем другое дело – играть каждые три или четыре дня на большом турнире.

Мы приняли эту последнюю информацию во внимание и считаем, что он не готов к Евро».

Тибо Куртуа пропустит Евро-2024 из-за травмы, которая длилась почти весь сезон.

Но вопрос о его выходе в финале Лиги чемпионов пока открыт, игрок утверждает, что готов, но все зависит от выбора тренера.