Анчелотти назвал двух игроков, на которых он не рассчитывает в этом сезоне

По словам высоконадежного Марио Кортегани, Карло Анчелотти не рассчитывает на Альваро Одриосолу и Мариано в этом сезоне. «Реал» хочет избавиться от игроков.
Расставание с Мариано было бы большей проблемой из-за его зарплаты. Нападающий зарабатывает 4,5 миллиона евро за сезон на «Сантьяго Бернабеу», и заинтересованные клубы с трудом справятся с этой суммой.
Что касается Одриосолы, то он неплохо провел сезон в аренде в «Фиорентине», будучи постоянным игроком основного состава.
Однако, похоже, он не впечатлил Анчелотти в предсезонке, и тренер готов рассчитывать на Лукаса Васкеса впереди него.
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