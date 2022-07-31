Анчелотти назвал двух игроков, на которых он не рассчитывает в этом сезоне

По словам высоконадежного Марио Кортегани, Карло Анчелотти не рассчитывает на Альваро Одриосолу и Мариано в этом сезоне. «Реал» хочет избавиться от игроков.

Расставание с Мариано было бы большей проблемой из-за его зарплаты. Нападающий зарабатывает 4,5 миллиона евро за сезон на «Сантьяго Бернабеу», и заинтересованные клубы с трудом справятся с этой суммой.