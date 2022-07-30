«Реал» хочет изменить подход к трансферам: таких провалов, как с Мариано и Йовичем больше не будет?

Королевский клуб продолжает следить за рынком – это обязанность директоров, технического отдела и тренерского штаба клуба, но это не означает, что «Реал Мадрид» ищет того игрока, который будет помогать Кариму Бензема.

На самом деле, клуб открыто признает, что новых подписаний не будет, но пока рынок не закроется, никто не должен быть абсолютно уверен в этом.

После ухода Луки Йовича приоритетом по-прежнему является продажа Борхи Майораля и Мариано Диаса – эта идея не изменилась.

Нужен ли дублер для француза? В Вальдебебас не уверены в этом. Из-за сомнений после двух последних неудачных экспериментов (Мариано и Йович) решение клуба не иначе как просто подождать, посмотреть, как все будет развиваться, и при необходимости использовать зимний рынок в качестве решения, когда «сливочные» смогут зарегистрировать еще одного игрока не из ЕС.

Директора «Мадрида» убеждены, что Бензема еще два года может быть игроком стартового состава, поэтому предыдущий анализ сводился к поиску центрального нападающего, готового терпеть роль запасного.

Карло Анчелотти четко определил место Бензема и доволен составом команды после того, как стало ясно, что подписать Габриэля Жезуса невозможно.

Отчаянный выход на рынок со временем может стать огромной проблемой.

Директора «Реал Мадрид» четко понимают, что подписания должны быть сделаны с учетом всех возможных условий – с точки зрения спортивного и экономического влияния и стабильности группы.

Йович прибыл по просьбе Зидана в качестве решения проблемы, очень похожей на нынешнюю – отсутствие замены Бензема, поскольку Криштиану Роналду больше не играет в команде.

Дорогостоящее подписание, длительный контракт и сомнительные выступления поставили «сливочных» в трудное положение. Через три года после своего прихода Йович покинул команду, сыграв 52 матча и забив всего пять голов.

Мариано прибыл в последний момент и благодаря аналогичному запросу Хулена Лопетеги. Это открыло дверь для возвращения выпускника академии.

Спустя четыре сезона после возвращения на его счету 73 выступления и 12 голов. Доминиканец добился очень малого, и у него еще год по контракту в «Мадриде».

Конечно, «Реал Мадрид» прочесал рынок в поисках молодых нападающих с паспортом ЕС, но так и не нашел игрока, который убедил бы «сливочных» начать настоящую погоню.

Сомнения есть, но потому что возможные варианты не соответствуют всем параметрам, и в связи с этой ситуацией Королевский клуб решил подождать из-за особых обстоятельств этого сезона, когда во вторую неделю ноября начинается Чемпионат Мира.

«Мадрид» понимает, что опрометчивое подписание может обернуться тяжелым бременем на всех уровнях в будущем.

Эрлин Холанд был для многих идеальным кандидатом, но из-за трех причин его трансфер в «Мадрид» стал невозможным.

Во-первых, присутствие на горизонте Килиана Мбаппе и невозможность совмещения этих двух игроков, затем необходимость делить пространство с игроком, претендующим на Золотой Мяч, Бензема, и желание норвежца попытаться продолжить работу его отца в Премьер-лиге и в «Манчестер Сити».

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