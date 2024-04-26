Гюлер забил, впервые выйдя в старте «Мадрида». Арда записал на свой счет солидное достижение

В 33-м туре Ла Лиги «Мадрид» отправился в гости к «Сосьедаду». Счет на 29-й минуте открыл Арда Гюлер. Турок замкнул прострел Карвахаля и чувственно отпраздновал взятие ворот, прижав руку к эмблеме «королевского клуба».

Юношу поздравляли игроки на поле.

Начо что-то эмоционально сказал турку.

За Арду радовались и на скамейке запасных «Мадрида». Рюдигер сжал в объятиях Антонио Пинтуса, который выглядел, как гордый отец. Кроос тоже улыбался.

Мяч в ворота «Сосьедада» стал лишь вторым голом Гюлера за «сливочных». Старт турка в «Мадриде» не задался из-за травм. Талантливый новичок боролся с постоянным повреждениями и не мог выходить на поле регулярно. Всего в Ла Лиге Арда провел 80 минут, на за это время успел дважды забить.

В игре против «Сосьедада» Гюлер впервые появился в стартовом составе «Реала». Благодаря своему голу он стал вторым самым молодым футболистом «Мадрида», которому удалось забить, впервые выйдя в стартовом составе «сливочных» на матч Ла Лиги в 21 веке.

Весь топ-3 выглядит так:

1. Родриго Гоэс (18 лет и 294 дня);

2. Арда Гюлер (19 лет и 61 день);

3. Джуд Беллингем (20 лет и 44 дня).

За турка можно только порадоваться!