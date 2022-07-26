Суперкомпьютер предсказал исход чемпионской гонки в Ла Лиге. В фаворитах - 4 команды

Суперкомпьютер FiveThirtyEight посчитал, что кто лучше готов к новому сезону.

Машина дает Лос-Бланкос 39% шансов на победу в чемпионате, а «Барселона» по прогнозу займет второе место, имея всего 25% шансов на победу в чемпионате.

Прогнозируется, что «Атлетико» (12%) и «Вильярреал» (8%) займут третье и четвертое места соответственно. Тем не менее, для таких прогнозов еще рано, так как в этом сезоне ни одна команда не сыграла ни одной игры в Лиге.

В прошлом сезоне суперкомпьютер ошибся в своем раннем прогнозе, когда предсказал «Барселоне» победу в чемпионате. Позднее система скорректировала себя и предсказала, что «Реал» станет бладателем титула.