Почему Майораля нет в списке «Реала» на турне по США? Отвечаем

Нападающий присоединится к своим одноклубникам в ближайшие дни.

Вторую дозу вакцины против коронавируса 25-летний игрок получил 8 июля. Прежде чем ему разрешат поехать в Соединенные Штаты, должно пройти четырнадцать дней, объясняет Серджио Сантос из Relevo; 22 июля он должен прилететь к команде.

Майораль может стать запасным нападающим Карима Бензема в следующем сезоне.

Нападающий забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи в 29 матчах за "Рому" и "Хетафе" в прошлом сезоне.

Хотя ранее Marca сообщала, что испанец близок к уходу из клуба. Позиция «Реала» такова, что, если кто-то предложит 10 миллионов евро, «Мадрид» сразу отдаст нападающего. Сам Майораль намерен остаться в клубе и считает, что уход Йовича – его последняя возможность заявить о себе