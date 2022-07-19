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Почему Майораля нет в списке «Реала» на турне по США? Отвечаем

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Болельщики «Реала» быстро заметили отсутствие Борхи Майораля в команде Карло Анчелотти на предсезонном туре.

Нападающий присоединится к своим одноклубникам в ближайшие дни.

Вторую дозу вакцины против коронавируса 25-летний игрок получил 8 июля. Прежде чем ему разрешат поехать в Соединенные Штаты, должно пройти четырнадцать дней, объясняет Серджио Сантос из Relevo; 22 июля он должен прилететь к команде.

Майораль может стать запасным нападающим Карима Бензема в следующем сезоне. 

Нападающий забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи в 29 матчах за "Рому" и "Хетафе" в прошлом сезоне.

Хотя ранее Marca сообщала, что испанец близок к уходу из клуба. Позиция «Реала» такова, что, если кто-то предложит 10 миллионов евро, «Мадрид» сразу отдаст нападающего. Сам Майораль намерен остаться в клубе и считает, что уход Йовича – его последняя возможность заявить о себе

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