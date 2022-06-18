Фанат попросил Переса никогда не подписывать Мбаппе. Ответ Флорентино - мощь

Фанат "Реала" выложил видео в Тикток, как встретил на стоянке Флорентино Переса.
Кто-то на видео спросил президента "Реала". О ком? Ну конечно о Мбаппе!
«Флорентино, не пытайся больше подписать Мбаппе, хорошо?» - попросил фанат «Реала» у президента, когда тот раздавал автографы.
«Бедняга, наверное, уже жалеет о своем решении», — ответил Перес.
Перес уже неоднократно давал понять, что разочарован в Мбаппе:
«Его мечтой было играть в «Реале». Мы хотели подписать его в августе прошлого года, но «ПСЖ» не позволил ему уйти. Примерно за 15 дней до окончательного решения он продолжал говорить, что хочет играть в «Мадриде».
Теперь это не тот Мбаппе, которого я хотел привести. Другой, изменивший мечте. Ему предлагали разные вещи, на него давили. В «Реале» нет никого выше клуба. Он отличный игрок, умеющий приносить победы, но это коллективный вид спорта. У нас есть ценности и принципы, которым мы не можем изменить.
Я люблю его, он прикладывал усилия, но давление заставило его поменять решение. Это нелегко. Думаю, его мама хотела, чтобы он перешел в «Реал». Слышал, что его мама была разочарована.
Раз все так, пусть лучше остается в «ПСЖ». Я хотел видеть человека, живущего мечтой».
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