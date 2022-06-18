Фанат попросил Переса никогда не подписывать Мбаппе. Ответ Флорентино - мощь

«Флорентино, не пытайся больше подписать Мбаппе, хорошо?» - попросил фанат «Реала» у президента, когда тот раздавал автографы.

Кто-то на видео спросил президента "Реала". О ком? Ну конечно о Мбаппе!

«Бедняга, наверное, уже жалеет о своем решении», — ответил Перес.

Перес уже неоднократно давал понять, что разочарован в Мбаппе:

«Его мечтой было играть в «Реале». Мы хотели подписать его в августе прошлого года, но «ПСЖ» не позволил ему уйти. Примерно за 15 дней до окончательного решения он продолжал говорить, что хочет играть в «Мадриде».

Теперь это не тот Мбаппе, которого я хотел привести . Другой, изменивший мечте. Ему предлагали разные вещи, на него давили. В «Реале» нет никого выше клуба. Он отличный игрок, умеющий приносить победы, но это коллективный вид спорта. У нас есть ценности и принципы, которым мы не можем изменить.

Я люблю его, он прикладывал усилия, но давление заставило его поменять решение. Это нелегко. Думаю, его мама хотела, чтобы он перешел в «Реал». Слышал, что его мама была разочарована.

Раз все так, пусть лучше остается в «ПСЖ». Я хотел видеть человека, живущего мечтой».