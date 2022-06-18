«12» Марсело или «22» Иско: под каким номером будет играть Рюдигер в «Мадриде»?

В ближайший понедельник «Реал Мадрид» представит Антонио Рюдигера в качестве игрока «Мадрида». Немец подписал контракт с клубом до 2026 года и ждет начала работы под руководством Карло Анчелотти.

По завершении выступлений в Лиге Наций со сборной Германии, Рюдигер отдохнул несколько дней и, прежде чем продолжить отдых, он прибудет в столицу Испании, чтобы Флорентино Перес смог представить его, как нового игрока «Мадрида». Ранее на этой неделе клуб представил Орельена Тчуамени.

«Реал Мадрид» предложил центральному защитнику выбрать из двух номеров: «12», который оставил Марсело или «22» - оставшийся после Иско. Рюдигер хотел бы играть под «2» номером, который носил в «Челси» и сборной, но он принадлежит Дани Карвахалю. У Тчуамени была похожая ситуация, он хотел взять «8», под которой играет Тони Кроос, поэтому в итоге остановился на номере «18».