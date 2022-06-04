Кто такой Антонио Рюдигер

Антонио Рюдигер (Берлин, 03.03.1993) – новый игрок «Мадрида». Команда усилилась основным игроком сборной Германии, одним из лучших защитников в мире, перешедшим из «Челси». В составе английского клуба он был ключевым игроком, который помог «синим» выиграть 1 Лигу Чемпионов, 1 Лигу Европы, 1 Клубный Чемпионат Мира, 1 Суперкубок Европы и 1 Кубок Англии. Кроме того, в последние два сезона он входил в символическую сборную Лиги Чемпионов.

Очень мощный физически (1,90 м) игрок, за плечами которого опыт выступления в английской, немецкой и итальянской лигах. В прошлом сезоне он побил свой рекорд по количеству сыгранных матчей и забитых голов, выйдя на поле в 54 матчах и забив 5 голов за «Челси».

В возрасте 18 лет Рюдигер дебютировал в Бундеслиге в составе «Штутгарта», откуда в 2015 году перешел в «Рому». В 2017 году он перешел в «Челси», где за пять сезонов стал эталоном центра обороны лондонцев. Также он регулярно играет в составе сборной Германии и в марте этого года достиг отметки в 50 матчей. Со своей национальной командой он выиграл Кубок Конфедераций в 2017 году.

Награды:

1 Лига Чемпионов;

- 1 Клубный Чемпионат Мира;

- 1 Лига Европы;

- 1 Суперкубок Европы;

- 1 Кубок Англии;

- 1 Кубок Конфедераций;

- 2 раза попадал в символическую сборную сезона Лиги Чемпионов (2021 и 2022).

Почему «Мадрид» подписал Рюдигера

29-летний защитник присоединится к «сливочным», зарекомендовав себя как высококлассный центральный защитник после двух блестящих сезонов в «Челси».

Переход Рюдигера обеспечит защите «Мадрида» качественный скачок и даст Анчелотти ряд тактических возможностей, таких как возможная линия с тремя центральными защитниками или с двумя и перемещением Алабы на левый фланг или в полузащиту.

Индивидуальный тактический анализ

Для того чтобы проанализировать немецкого игрока, необходимо сначала отметить различные свойства, которые наиболее развиты у этого футболиста и которые будут оказывать значительное влияние на его действия на футбольном поле.

Первое, что бросается в глаза, так это то, что Рюдигер – физический вундеркинд, способный покрывать большие пространства благодаря своим физическим данным и скорости передвижения как на короткие, так и на дальние дистанции.

С другой стороны, его когнитивные способности. Центральный защитник стал ключевой фигурой в своих командах при розыгрыше мяча благодаря своей удивительной способности находить свободного игрока или выгодные пространства с точки зрения продвижения вперед.

Говоря о поведении на поле, первое, что следует отметить, это способность немца «подстраховывать центрального или крайнего защитника, закрепленного за игроком, владеющим мячом».

Второе, на что следует обратить внимание – это «сокращение пространства перед возможным приемом мяча в опорной зоне». В ситуациях, когда его непосредственный партнер делает движение для подстраховки, центральный защитник определяет, должен ли он сократить пространство или нет (это зависит от того, есть ли соперник, который может оказаться у него за спиной). Кроме того, в случае сокращения пространства Рюдигер обладает непревзойденным умением предвидеть развитие ситуации и перехватить мяч.

В-третьих, одним из основных свойств, которое Рюдигер чаще всего использовал в последнее время в «Челси» и сборной Германии и которое, в свою очередь, косвенно обусловлено оборонительной структурой обеих команд, является «защита ближней штанги в случае навесов с флангов».

При схеме с тремя центральными защитниками, Рюдигер был крайним центральным защитником и отвечал за защиту ближней штанги. Благодаря своим условным способностям и особенно прыгучести, центральный защитник был стеной, не позволяя ни одному мячу пройти мимо него.

Центральный защитник блестяще владеет такими навыками, как «выполнение точных диагональных передач партнерам первой линии», а также другими, такими как «создание численного превосходства» или «поворот игры для получения преимущества».

Коллективный тактический анализ

Если углубиться в тему того, что Рюдигер может принести «сливочным» с тактической точки зрения, то первое, что следует отметить, это тактическая вариативность, которую он предложит на структурном уровне.

В сезоне 2021/22 «Реал Мадрид» Анчелотти играл в четыре защитника. Однако включение немецкого центрального защитника в состав команды обеспечит организационную вариативность, которой до сих пор не было у Карлетто. С Рюдигером итальянский тренер может играть в три центральных защитника плюс два каррилерос, так как и Алаба, и немец обладают фантастической способностью розыгрыша мяча.

Еще одно решение, которое Рюдигер принесет «Мадриду», – это перевод Алабы на левый фланг. На данный момент игроком «старта» в этой зоне является Менди, однако француз продолжает оставлять много вопросов в атакующей фазе. Поэтому возможность перевода австрийца на позицию латераля даст «Мадриду» дополнительное преимущество в атаке и в то же время не оставит центр обороны без охраны с Милитао и Рюдигером.

Наконец, переход немца даст «Мадриду» дополнительное преимущество в плане доминирования в воздухе. В этом сезоне у «сливочных» были проблемы с обороной «на втором этаже». Однако с приходом Рюдигера эта проблема должна быть решена, так как немец является вундеркиндом, что касается игры в воздухе.

Вывод

Нет сомнений, что приход Антонио Рюдигера в «Реал Мадрид» станет качественным скачком. Как видно из анализа, немец привнесет ряд индивидуальных и коллективных качеств, которые позволят команде Анчелотти расти в оборонительном плане.

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