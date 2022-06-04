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Трансферный бюджет «Мадрида» этим летом составит 450 млн евро: анализируем, как можно его потратить

Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
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Серж Гнабри Серж Гнабри
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По информации Goal, бюджет «Мадрида» на трансферы этим летом составит 450 миллионов евро. Клуб не намерен сорить деньгами и какие-то средства потратит только перед закрытием трансферного окна.

Вот варианты распределения средств:

Орельен Тчуамени – 95 млн евро

Французский полузащитник считается основной целью «Мадрида» этим летом. Однако, «Монако» просит за него высокую цену.

Серж Гнабри - 50 млн евро

Похоже, что футболист решил не продлевать контракт с «Баварией». Действующее соглашение Гнабри с немецким клубом истекает в 2023 году, «Реал Мадрид» может подписать вингера этим летом.

Фран Гарсия – 5 млн евро

У «Мадрида» есть право выкупа левого защитника, поэтому клубу не нужно существенно тратиться в этом случае. Марсело покидает команду, а воспитанник «Мадрида» может занять его место.

 

Учитывая появление Антонио Рюдигера на правах свободного агента, в это трансферное окно «Мадрид» может потратить всего 150 млн евро. Остальная часть средств может быть использована в следующем году на замены Луки Модрича и Карима Бензема.

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