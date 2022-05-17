Легенда баскетбола Леброн Джеймс сделал прогноз на финал Лиги чемпионов – болельщики высмеяли его

Легендарный баскетболист Леброн Джеймс считает, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне.

Джеймс даже предсказал счет 4-3 в пользу «Ливерпуля».

«4-3! You'll Never Walk Alone», — написал Джеймс в Твиттере.

Фанаты в Твиттере отреагировали на мнение Джеймса, и звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» вряд ли обрадуется этому.

🗯Ash: «Чувак, наверное, думает, что это будет серия из 7 игр»

🗯Oj: «Занимайся баскетболом, братан»

🗯Lasa: «4-3? Он думает, что они играют в баскетбол?»

🗯Preshylee: «Смешной прогноз на финальную игру»

🗯holy Fcuk: «Он и не подозревал, что «Мадрид» никогда не проигрывала в финалах ЛЧ»

Добавим, что Леброн является совладельцем «Ливерпуля», он купил 2% акций клуба еще в 2011 году.