😱 «Реал Мадрид» нашел нового Вальверде. Игрока могут подписать по тому же принципу, что и Эндрика

«Реал Мадрид» планирует новый раунд переговоров с «Ривер Плейт» по трансферу атакующего полузащитника Франко Мастантуоно, сообщает Фабрицио Романо.

«Реал» попытается договориться об условиях трансфера. «Ривер» хочет €45 млн, но «сливочные» надеются на другие условия», - утверждает инсайдер.

Стиль игры Мастантуоно сравнивают с Федерико Вальверде. Аргентинец действует остро и энергично, регулярно пытаясь обострить атаку.

Тем не менее «Реал Мадрид» не готов платить требуемую сумму за 16-летнего футболиста. Клуб хочет предложить широкую бонусную систему, основанную на успехах игрока в Ла Лиге.